Директор нижегородской фирмы попался на мошенничестве при строительстве

В Нижегородской области завершено расследование дела о крупном мошенничестве в строительной сфере. По данным пресс‑службы регионального ГУ МВД России, перед судом окажется глава строительной компании.
Суть преступления такова: житель региона подписал с фирмой договор на возведение дома на участке в Дальнеконстантиновском округе, но подрядчик не исполнил взятые обязательства. В результате пострадавший лишился 3 723 726 рублей.
В ходе расследования правоохранители выявили двух причастных к афере лиц. В отношении одного из них уголовное преследование прекращено — он скончался. Директору компании предъявлено обвинение.
В качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде. Кроме того, суд наложил арест на имущество фигуранта — его стоимость превышает 10 миллионов рублей. Материалы уголовного дела уже переданы для рассмотрения в Автозаводский районный суд.
Ранее нижегородская семья отдала мошенникам миллионы из-за звонка из «военкомата».