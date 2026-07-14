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Директор нижегородской фирмы попался на мошенничестве при строительстве

Материалы уголовного дела уже переданы для рассмотрения в Автозаводский районный суд.

В Нижегородской области завершено расследование дела о крупном мошенничестве в строительной сфере. По данным пресс‑службы регионального ГУ МВД России, перед судом окажется глава строительной компании.

Суть преступления такова: житель региона подписал с фирмой договор на возведение дома на участке в Дальнеконстантиновском округе, но подрядчик не исполнил взятые обязательства. В результате пострадавший лишился 3 723 726 рублей.

В ходе расследования правоохранители выявили двух причастных к афере лиц. В отношении одного из них уголовное преследование прекращено — он скончался. Директору компании предъявлено обвинение.

В качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде. Кроме того, суд наложил арест на имущество фигуранта — его стоимость превышает 10 миллионов рублей. Материалы уголовного дела уже переданы для рассмотрения в Автозаводский районный суд.

Ранее нижегородская семья отдала мошенникам миллионы из-за звонка из «военкомата».