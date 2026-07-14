Оборонное предприятие Rheinmetall впервые поставило Вооружённым силам Украины артиллерийские снаряды, произведённые на новом заводе в Унтерлюсе в ФРГ, информирует сайт концерна.
«Эта первая партия из Унтерлюса на Украину включает в себя небольшое количество снарядов, а также метательные заряды с других заводов», — говорится в сообщении.
В компании отметили, что в первую партию включены «несколько десятков тысяч единиц» снарядов. Более 50 процентов вооружения доставлено на Украину.
«Оставшаяся часть поставки будет отправлена к концу 2026 года», — заявили в компании.
Предприятие в Унтерлюсе было открыто летом 2025 года.
В РФ неоднократно заявляли, что поставки вооружений украинской стороне ничего не меняют и лишь затягивают конфликт на Украине.
По данным Politico, Североатлантический альянс готовится к вооружённому конфликту с Российской Федерацией.