Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Немецкий концерн впервые поставил Киеву боеприпасы с нового завода

Оборонный концерн Rheinmetall впервые поставил украинским войскам артиллерийские снаряды, произведённые на новом заводе в Унтерлюсе в ФРГ.

Источник: Аргументы и факты

Оборонное предприятие Rheinmetall впервые поставило Вооружённым силам Украины артиллерийские снаряды, произведённые на новом заводе в Унтерлюсе в ФРГ, информирует сайт концерна.

«Эта первая партия из Унтерлюса на Украину включает в себя небольшое количество снарядов, а также метательные заряды с других заводов», — говорится в сообщении.

В компании отметили, что в первую партию включены «несколько десятков тысяч единиц» снарядов. Более 50 процентов вооружения доставлено на Украину.

«Оставшаяся часть поставки будет отправлена к концу 2026 года», — заявили в компании.

Предприятие в Унтерлюсе было открыто летом 2025 года.

В РФ неоднократно заявляли, что поставки вооружений украинской стороне ничего не меняют и лишь затягивают конфликт на Украине.

По данным Politico, Североатлантический альянс готовится к вооружённому конфликту с Российской Федерацией.