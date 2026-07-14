Актриса Равшана Куркова опубликовала фото подросших сына и дочери

Напомним, что Равшана Куркова воспитывает двоих детей одна. Старший появился на свет в 2021 году — о его рождении она сообщила только через год. Отцом мальчика является бывший возлюбленный актрисы, предприниматель Сергей Амарян. Вскоре после рождения ребенка пара рассталась. Самира родилась в 2023 году — личность ее отца до сих пор неизвестна.