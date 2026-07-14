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Актриса Равшана Куркова опубликовала фото подросших сына и дочери

Актриса Равшана Куркова на своей странице в социальной сети опубликовала фотографии с детьми. На кадрах запечатлены пятилетний Гаспар и трехлетняя Самира.

Актриса Равшана Куркова на своей странице в социальной сети опубликовала фотографии с детьми. На кадрах запечатлены пятилетний Гаспар и трехлетняя Самира.

Звездные наследники нежно обнимаются во время прогулки по саду с розами.

45-летняя артистка не склонна выставлять личную жизнь напоказ и редко делится снимками детей.

Напомним, что Равшана Куркова воспитывает двоих детей одна. Старший появился на свет в 2021 году — о его рождении она сообщила только через год. Отцом мальчика является бывший возлюбленный актрисы, предприниматель Сергей Амарян. Вскоре после рождения ребенка пара рассталась. Самира родилась в 2023 году — личность ее отца до сих пор неизвестна.

На днях актриса Олеся Судзиловская разместила в соцсети фотографию с супругом и двумя сыновьями. Она поделилась снимками с их редкого семейного выхода в свет. Артистка рассказывала, что мальчики избегают публичности. Ее старшему наследнику Артему 17 лет, а младшему сыну Майку 10 лет.