Международный экипаж корабля «Союз МС-29» перешел на МКС

Вместе с экипажем на космическую станцию отправилась научная аппаратура, большая часть которой предназначена для проведения медико-биологических и биотехнологических исследований. Экипажем «Союз МС-29» планируется выполнение около 40 космических экспериментов и целевых работ, в том числе двух новых — «Газоанализатор-ФС» и «Теледроид». Первый позволит в будущем создать полностью автоматическую систему контроля атмосферы в пилотируемых аппаратах при полетах в дальний космос. В ходе целевой работы «Теледроид» космонавты будут работать с отечественным антропоморфным роботом.