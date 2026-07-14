Международный экипаж корабля «Союз МС-29» перешел на МКС

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Космонавты Роскосмоса Петр Дубров, Анна Кикина (первая женщина — спецкор ТАСС на МКС) и астронавт NASA Анил Менон перешли с корабля «Союз МС-29» на борт Международной космической станции (МКС), следует из транасляции Роскосмоса.
«Люки открыты! Экипаж встречает Сергея Кудь-Сверчкова, Сергея Микаева и Кристофера Уильямса», — говорится в сообщении в Telegram-канале госкорпорации.
На станции их встретили космонавты Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков (спецкор ТАСС на МКС), Сергей Микаев, Андрей Федяев, а также астронавты NASA Кристофер Уильямс, Джессика Меир, Джек Хэтэуэй, а также астронавт Европейского космического агентства Софи Адено.
Ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым космическим кораблем стартовала с космодрома Байконур в 17:48 мск. Корабль пристыковался к орбитальной станции в 20:53 мск. В состав экипажа вошли космонавты Роскосмоса Петр Дубров (командир экипажа), Анна Кикина (первая женщина — специальный корреспондент ТАСС на МКС), а также астронавт NASA Анил Менон. Ожидаемая продолжительность миссии составляет 261 сутки.
Вместе с экипажем на космическую станцию отправилась научная аппаратура, большая часть которой предназначена для проведения медико-биологических и биотехнологических исследований. Экипажем «Союз МС-29» планируется выполнение около 40 космических экспериментов и целевых работ, в том числе двух новых — «Газоанализатор-ФС» и «Теледроид». Первый позволит в будущем создать полностью автоматическую систему контроля атмосферы в пилотируемых аппаратах при полетах в дальний космос. В ходе целевой работы «Теледроид» космонавты будут работать с отечественным антропоморфным роботом.
На орбиту также отправился гастрономический сет на основе русской кухни, который станет кульминацией запущенного в рамках апрельской Недели космоса национального гастрономического фестиваля «Первые в космосе».