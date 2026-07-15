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Выгорание назвали главной причиной ухода зумеров с работы

83,7% россиян работают на пределе возможностей — показало исследование.

В России 83,7% наемных работников трудятся на пределе психических и физических возможностей. Об этом заявила директор по продукту ИИ-платформы кадровой аналитики «КвантИнсайт» Карина Остроносова «Газете.Ru».

Волгоградским работодателям стоит учитывать эти данные при работе с молодыми сотрудниками — проблема касается всех регионов России. 42% зумеров и 45% миллениалов назвали выгорание одной из причин ухода с работы.

По словам Остроносовой, миллениалы чаще смиряются с долгими согласованиями и устаревшими регламентами, что в итоге приводит к выгоранию. Зумеры терпят такое положение дел с меньшей охотой и увольняются быстрее.

По словам эксперта, единой стратегии удержания кадров не существует. Зумерам нужны гибкость, прозрачные правила и быстрая обратная связь. Миллениалов удерживают справедливое вознаграждение, признание заслуг и отсутствие переработок.

Ранее сообщалось, почему работодатели берут возрастных сотрудников.