Солист группы «Три дня дождя» лег в рехаб после политических заявлений со сцены

Вокалист группы «Три дня дождя» Глеб Викторов лег на лечение в рехаб после того, как он сорвал концерт в Екатеринбурге высказываниями о политике и СВО и написал об отъезде из страны. В коллективе заявили, что неизвестные подмешали ему запрещенные вещества, из-за чего он не контролировал себя. Ранее Викторов поддержал проведение спецоперации, анонсировал выступления в ЛНР и ДНР и посоветовал недовольным уезжать. Что известно о скандале с участием музыканта — в материале «Газеты.Ru».