Пентагон: США возобновили морскую блокаду Ирана

Соединённые Штаты возобновили морскую блокаду Ирана, информирует CENTCOM.
В Центральном командовании ВС США уточнили, что речь идёт о блокаде судов, которые следуют в порты и прибрежные районы Ирана.
«Силы США возобновили морскую блокаду судов, следующих в иранские порты и прибрежные районы и из них», — говорится в сообщении.
В Пентагоне отметили, что на Ближнем Востоке действуют более 20 боевых кораблей ВМС Соединённых Штатов и сотни военных самолётов.
По данным Пентагона, военные Соединённых Штатов начали наносить новые удары по территории Ирана. Иран наносит ответные удары по объектам США.
По словам президента Соединённых Штатов Дональда Трампа, США вводят морскую блокаду в отношении Ирана, а остальные страны могут свободно пользоваться Ормузским проливом.