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Пентагон: США возобновили морскую блокаду Ирана

Военные Соединённых Штатов возобновили морскую блокаду Ирана, на Ближнем Востоке действуют более 20 боевых кораблей ВМС США, информирует CENTCOM.

Источник: Аргументы и факты

Соединённые Штаты возобновили морскую блокаду Ирана, информирует CENTCOM.

В Центральном командовании ВС США уточнили, что речь идёт о блокаде судов, которые следуют в порты и прибрежные районы Ирана.

«Силы США возобновили морскую блокаду судов, следующих в иранские порты и прибрежные районы и из них», — говорится в сообщении.

В Пентагоне отметили, что на Ближнем Востоке действуют более 20 боевых кораблей ВМС Соединённых Штатов и сотни военных самолётов.

Военные Соединённых Штатов и Израиля наносили авиаудары по иранской территории с 28 февраля. Иран начал ответную операцию. КСИР заявил о «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США.

По данным Пентагона, военные Соединённых Штатов начали наносить новые удары по территории Ирана. Иран наносит ответные удары по объектам США.

По словам президента Соединённых Штатов Дональда Трампа, США вводят морскую блокаду в отношении Ирана, а остальные страны могут свободно пользоваться Ормузским проливом.

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