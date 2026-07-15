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Что можно и нельзя делать в день Положения Честной ризы Богородицы 15 июля, когда говорят «Богородица ризу шила и положила»

День Положения Честной ризы Богородицы празднуют 15 июля.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 15 июня празднует Положение Честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне. На праздник было принято говорить так: «Богородица ризу шила и положила». В народе отмечают Берегиню. Речь идет про божество, оберегающее природу и людей.

Что нельзя делать 15 июля.

Запрещено совершать большие покупки. Не следует на указанную дату планировать работы в поле. Нельзя заниматься рукоделием и шитьем. Кроме того, 15 июля не ходили на рыбалку и охоту.

Что можно делать 15 июля.

По традиции, было принято устраивать праздничные застолья, куда приглашали и родственников, и соседей. Также можно посетить баню для укрепления здоровья. А еще 15 июля считают удачным для завершения уже начатых дел.

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