Календарь на 15 июля: праздники, фаза луны, знак зодиака, именины и дни рождения знаменитостей

15 июля в России отмечают День переднеазиатского леопарда и поздравляют гинекологов с профессиональным праздником. В мире — День навыков молодежи и День благотворительности в соцсетях. Православные христиане вспоминают перенос ризы Богородицы из Палестины в Константинополь. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 15 июля и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».
Праздники в России и мире 15 июля.
* ~День гинеколога в России ~
15 июля поздравления с профессиональным праздником принимают российские акушеры-гинекологи. Эти специалисты первыми встречают появление маленького человека на свет, от их внимательности зависит женское здоровье и благополучный исход беременности. История акушерства и гинекологии в России начала развиваться в XVIII веке, когда появились первые специализированные школы. До этого помощь женщинам при родах в основном оказывали повитухи. Сегодня в профессии работают как женщины, так и мужчины-врачи, а современные гинекологи занимаются не только родовспоможением, но и профилактикой, диагностикой и лечением многих заболеваний.
* ~День переднеазиатского леопарда в России~
Экологический праздник посвящен редкому подвиду леопарда, который обитает на Кавказе и считается одним из самых уязвимых хищников России. Он занесен в Красную книгу РФ — в стране сохранилась лишь небольшая популяция этих животных. Сегодняшний день призван привлечь внимание к сохранению популяции переднеазиатского леопарда, восстановлению мест обитания и борьбе с браконьерством.
* ~Всемирный день навыков молодежи~
Этот праздник появился в 2014 году по решению Генеральной Ассамблеи ООН. Цель даты — помочь молодому поколению в развитии компетенций, которые станут ключом к успешному трудоустройству или созданию собственного дела. В этом году акцент сделан на теме «Навыки для общего будущего». Организаторы праздника отмечают, что мир труда стремительно меняется. Сегодня молодежи нужны не только технические навыки, но и знания в области искусственного интеллекта и цифровых технологий.
* ~Дeнь блaгoтвopитeльнocти в coциaльныx ceтях~
Сегодня люди по всему миру через соцсети побуждают других к добрым поступкам. Многие НКО приурочивают к этой дате запуск новых инициатив и публикацию отчетов о собранных пожертвованиях. Главная задача праздника — показать, что даже такой небольшой вклад как репост, комментарий или скромное пожертвование может реально помочь.
* ~День осведомленности о глиобластоме~
Ежегодно в третью среду июля медицинское сообщество напоминает о таком серьезном заболевании как глиболастома — одной из самых агрессивных и сложных в лечении злокачественных опухолей головного мозга. Часто ее диагностируют на поздних стадиях, когда опухоль уже достигла значительных размеров. Сегодня врачи по всему миру продолжают разрабатывать методы лечения, чтобы улучшить самочувствие пациентов и продлить их жизнь. Среди симптомов заболевания — головные боли, которые не снимаются медикаментами, постоянные головокружения, тошнота, не связанная с приемом пищи, слабость, подавленное настроение. Чем раньше выявить недуг — тем эффективней он поддается лечению.
Какие праздники и памятные даты отмечаются 15 июля в других странах.
День демократии и национального единства — Турция. Эта памятная дата служит напоминанием о попытке государственного переворота в 2016 году. В ходе противостояния противников и сторонников президента Реджепа Эрдогана погибло около 250 человек. Сегодняшний день символизирует приверженность нации демократическим ценностям и духу единения.
День пудинга из тапиоки — США. Тапиоковый пудинг — это сладкое лакомство, которое готовят на основе зернистого крахмалистого продукта, добываемого из корней многолетнего растения маниока. Упоминание о празднике впервые появилось в прессе штата Техас в 2000 году. В наши дни тапиоку можно найти в самых разных формах — в виде хлопьев, шариков и палочек. Крупные шарики входят в состав модного напитка bubble tea.
День святого Свитуна — Великобритания. Святой Свитун Винчестерский — английский епископ, прославившийся своей благотворительной деятельностью и строительством храмов. В народной традиции он считается покровителем погоды: существует поверье, что дождь в этот день предвещает еще 40 дней ненастья. В Винчестерском соборе, где хранятся связанные со святым реликвии, проходят богослужения в его память.
Религиозные праздники 15 июля.
* Положение честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне.
Православные верующие 15 июля вспоминают перенесение ризы — части одеяния Богородицы — из Палестины в Константинополь. Согласно церковному преданию, в V веке византийские знатные братья Гальбий и Кандид во время паломничества в Святую землю обнаружили в одном из домов старинную святыню, связанную с Девой Марией.
Предание гласит, что риза Богородицы передавалась в этой семье из поколения в поколение. Братья перевезли святыню в Константинополь, где по распоряжению императора Льва I во Влахерне был построен храм в честь Богоматери, ставший местом ее хранения. Со временем риза стала одной из главных святынь Византии.
В XIV веке часть ризы привез на Русь монах и дипломат Дионисий Суздальский. Сегодня эта частица хранится в московском Храме Христа Спасителя.
* День памяти святителя Фотия, митрополита Киевского, Московского и всея Руси, чудотворца.
Святитель Фотий жил в Греции в XV веке. Еще в юности он решил посвятить себя Богу и стал монахом. Святой был широко известен своей добротой, благочестием и высокими душевными качествами. Он также был очень образованным человеком. В 1408 году по решению патриарха Константинополя он возглавил русскую кафедру в Киеве. В то время эти земли входили в состав княжества Литовского и Русского. Когда святитель понял, что там усиливается влияние католической Польши, он перенес митрополичью кафедру в Москву. В наследство от святителя осталось немало богословских трудов. Сегодня его мощи хранятся в Успенском соборе Кремля.
Народные праздники 15 июля.
* Берегиня.
С давних времен на Руси почитали Берегиню — олицетворение плодородия, материнства, красоты и гармонии. Сказители описывали ее в виде тоненькой, белоствольной, окутанной ореолом зеленых кудряшек березы. Вот почему в этот день девушки спешили в лес: считалось, если 15 июля обнять березку, можно набраться силы, красоты, здоровья и заручиться поддержкой в любви.
Многие уносили из леса в этот день березовые веточки. А потом те оказывались на порогах парней: так девушки пытались приворожить возлюбленных.
Именины 15 июля.
* Арсений,
Приметы: что можно и что нельзя делать 15 июля.
Приметы о погоде.
На кронах деревьев появились желтые листья — осень уже спешит прогнать лето.
Много ягод в лесу — к суровой зиме.
Утро выдалось жарким — день будет дождливым.
Трава стала влажной — к скорому ливню.
Пчелы недовольные, нападают и кусают — остаток июля и август будет сухим, без дождей.
Плотный туман на земле — зерна будет вдоволь.
Что можно делать 15 июля.
* Ходить на прогулку, особенно в поле и лес.
Что нельзя делать 15 июля.
* Рубить или ломать березу — можно лишиться удачи.
Лунный календарь 15 июля.
Фаза Луны: растущая, 2-й лунный день. Луна в знаке зодиака Рак.
По мнению астрологов, этот день подходит для новых дел и проектов. Звезды благоприятствуют коллективной работе, мозговым штурмам и переговорам. Считается, что сегодня можно заключить выгодные деловые контакты. В плане домашней работы можно заниматься как легкой уборкой, так и генеральной. Чем больше энергии вы вложите в дом, тем больше уюта и удачи в нем будет.
В личных отношениях важно проявить сдержанность и терпение, не срываться на конфликт. Очень важно сделать сегодня какое-нибудь доброе дело: оно обязательно вернется к вам бумерангом.
15 июля родились люди под знаком зодиака Рак. Их стихия — вода. Раки легко находят новых друзей, их отличает искренность, порядочность и доверчивость.
Какие исторические события произошли 15 июля.
* 1240 год — возле места впадения реки Ижоры в реку Неву произошла знаменитая Невская битва. Полководец Александр Невский атаковал военный лагерь шведов и нанес им поражение.
Дни рождения и юбилеи 15 июля.
* В 1606 году родился Рембрандт Харменс ван Рейн — знаменитый представитель золотого века голландской живописи.
Кто отмечает дни рождения.
* 76 лет исполняется Тони Эспозито — итальянскому музыканту, перкуссионисту, певцу, автору хита «Kalimba De Luna».