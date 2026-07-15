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Календарь на 15 июля: праздники, фаза луны, знак зодиака, именины и дни рождения знаменитостей

15 июля в России отмечают День переднеазиатского леопарда и поздравляют гинекологов с профессиональным праздником. В мире — День навыков молодежи и День благотворительности в соцсетях. Православные христиане вспоминают перенос ризы Богородицы из Палестины в Константинополь. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 15 июля и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Источник: Газета.Ру

15 июля в России отмечают День переднеазиатского леопарда и поздравляют гинекологов с профессиональным праздником. В мире — День навыков молодежи и День благотворительности в соцсетях. Православные христиане вспоминают перенос ризы Богородицы из Палестины в Константинополь. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 15 июля и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 15 июля.

* ~День гинеколога в России ~

15 июля поздравления с профессиональным праздником принимают российские акушеры-гинекологи. Эти специалисты первыми встречают появление маленького человека на свет, от их внимательности зависит женское здоровье и благополучный исход беременности. История акушерства и гинекологии в России начала развиваться в XVIII веке, когда появились первые специализированные школы. До этого помощь женщинам при родах в основном оказывали повитухи. Сегодня в профессии работают как женщины, так и мужчины-врачи, а современные гинекологи занимаются не только родовспоможением, но и профилактикой, диагностикой и лечением многих заболеваний.

* ~День переднеазиатского леопарда в России~

Экологический праздник посвящен редкому подвиду леопарда, который обитает на Кавказе и считается одним из самых уязвимых хищников России. Он занесен в Красную книгу РФ — в стране сохранилась лишь небольшая популяция этих животных. Сегодняшний день призван привлечь внимание к сохранению популяции переднеазиатского леопарда, восстановлению мест обитания и борьбе с браконьерством.

* ~Всемирный день навыков молодежи~

Этот праздник появился в 2014 году по решению Генеральной Ассамблеи ООН. Цель даты — помочь молодому поколению в развитии компетенций, которые станут ключом к успешному трудоустройству или созданию собственного дела. В этом году акцент сделан на теме «Навыки для общего будущего». Организаторы праздника отмечают, что мир труда стремительно меняется. Сегодня молодежи нужны не только технические навыки, но и знания в области искусственного интеллекта и цифровых технологий.

* ~Дeнь блaгoтвopитeльнocти в coциaльныx ceтях~

Сегодня люди по всему миру через соцсети побуждают других к добрым поступкам. Многие НКО приурочивают к этой дате запуск новых инициатив и публикацию отчетов о собранных пожертвованиях. Главная задача праздника — показать, что даже такой небольшой вклад как репост, комментарий или скромное пожертвование может реально помочь.

* ~День осведомленности о глиобластоме~

Ежегодно в третью среду июля медицинское сообщество напоминает о таком серьезном заболевании как глиболастома — одной из самых агрессивных и сложных в лечении злокачественных опухолей головного мозга. Часто ее диагностируют на поздних стадиях, когда опухоль уже достигла значительных размеров. Сегодня врачи по всему миру продолжают разрабатывать методы лечения, чтобы улучшить самочувствие пациентов и продлить их жизнь. Среди симптомов заболевания — головные боли, которые не снимаются медикаментами, постоянные головокружения, тошнота, не связанная с приемом пищи, слабость, подавленное настроение. Чем раньше выявить недуг — тем эффективней он поддается лечению.

Какие праздники и памятные даты отмечаются 15 июля в других странах.

День демократии и национального единства — Турция. Эта памятная дата служит напоминанием о попытке государственного переворота в 2016 году. В ходе противостояния противников и сторонников президента Реджепа Эрдогана погибло около 250 человек. Сегодняшний день символизирует приверженность нации демократическим ценностям и духу единения.

День пудинга из тапиоки — США. Тапиоковый пудинг — это сладкое лакомство, которое готовят на основе зернистого крахмалистого продукта, добываемого из корней многолетнего растения маниока. Упоминание о празднике впервые появилось в прессе штата Техас в 2000 году. В наши дни тапиоку можно найти в самых разных формах — в виде хлопьев, шариков и палочек. Крупные шарики входят в состав модного напитка bubble tea.

День святого Свитуна — Великобритания. Святой Свитун Винчестерский — английский епископ, прославившийся своей благотворительной деятельностью и строительством храмов. В народной традиции он считается покровителем погоды: существует поверье, что дождь в этот день предвещает еще 40 дней ненастья. В Винчестерском соборе, где хранятся связанные со святым реликвии, проходят богослужения в его память.

Религиозные праздники 15 июля.

* Положение честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне.

Православные верующие 15 июля вспоминают перенесение ризы — части одеяния Богородицы — из Палестины в Константинополь. Согласно церковному преданию, в V веке византийские знатные братья Гальбий и Кандид во время паломничества в Святую землю обнаружили в одном из домов старинную святыню, связанную с Девой Марией.

Предание гласит, что риза Богородицы передавалась в этой семье из поколения в поколение. Братья перевезли святыню в Константинополь, где по распоряжению императора Льва I во Влахерне был построен храм в честь Богоматери, ставший местом ее хранения. Со временем риза стала одной из главных святынь Византии.

В XIV веке часть ризы привез на Русь монах и дипломат Дионисий Суздальский. Сегодня эта частица хранится в московском Храме Христа Спасителя.

* День памяти святителя Фотия, митрополита Киевского, Московского и всея Руси, чудотворца.

Святитель Фотий жил в Греции в XV веке. Еще в юности он решил посвятить себя Богу и стал монахом. Святой был широко известен своей добротой, благочестием и высокими душевными качествами. Он также был очень образованным человеком. В 1408 году по решению патриарха Константинополя он возглавил русскую кафедру в Киеве. В то время эти земли входили в состав княжества Литовского и Русского. Когда святитель понял, что там усиливается влияние католической Польши, он перенес митрополичью кафедру в Москву. В наследство от святителя осталось немало богословских трудов. Сегодня его мощи хранятся в Успенском соборе Кремля.

Народные праздники 15 июля.

* Берегиня.

С давних времен на Руси почитали Берегиню — олицетворение плодородия, материнства, красоты и гармонии. Сказители описывали ее в виде тоненькой, белоствольной, окутанной ореолом зеленых кудряшек березы. Вот почему в этот день девушки спешили в лес: считалось, если 15 июля обнять березку, можно набраться силы, красоты, здоровья и заручиться поддержкой в любви.

Многие уносили из леса в этот день березовые веточки. А потом те оказывались на порогах парней: так девушки пытались приворожить возлюбленных.

Именины 15 июля.

* Арсений,

* Генрих,
* Фотий,
* Ювеналий.

Приметы: что можно и что нельзя делать 15 июля.

Приметы о погоде.

На кронах деревьев появились желтые листья — осень уже спешит прогнать лето.

Много ягод в лесу — к суровой зиме.

Утро выдалось жарким — день будет дождливым.

Трава стала влажной — к скорому ливню.

Пчелы недовольные, нападают и кусают — остаток июля и август будет сухим, без дождей.

Плотный туман на земле — зерна будет вдоволь.

Что можно делать 15 июля.

* Ходить на прогулку, особенно в поле и лес.

* Обниматься с березкой и поверять ей свои тайны.
* Собирать ягоды и варить из них варенье.
* Признаваться в любви — считалось, что отношения будут крепкими.
* Приютить бездомного котенка или щенка — благополучия в доме прибудет.
* Трудиться в поле, саду, на огороде.
* Печь пироги с ягодами и угощать друзей.
* Умыться росой на заре — к удаче.
* Заниматься рукоделием.

Что нельзя делать 15 июля.

* Рубить или ломать березу — можно лишиться удачи.

* Отлынивать от работы — потом ее прибудет в несколько раз больше.
* Ругаться, сквернословить, обижать окружающих.
* Отказывать в помощи — помните, что и вам когда-нибудь может потребоваться поддержка.
* Переезжать — считалось, что это не лучший день для таких перемен.

Лунный календарь 15 июля.

Фаза Луны: растущая, 2-й лунный день. Луна в знаке зодиака Рак.

По мнению астрологов, этот день подходит для новых дел и проектов. Звезды благоприятствуют коллективной работе, мозговым штурмам и переговорам. Считается, что сегодня можно заключить выгодные деловые контакты. В плане домашней работы можно заниматься как легкой уборкой, так и генеральной. Чем больше энергии вы вложите в дом, тем больше уюта и удачи в нем будет.

В личных отношениях важно проявить сдержанность и терпение, не срываться на конфликт. Очень важно сделать сегодня какое-нибудь доброе дело: оно обязательно вернется к вам бумерангом.

15 июля родились люди под знаком зодиака Рак. Их стихия — вода. Раки легко находят новых друзей, их отличает искренность, порядочность и доверчивость.

Какие исторические события произошли 15 июля.

* 1240 год — возле места впадения реки Ижоры в реку Неву произошла знаменитая Невская битва. Полководец Александр Невский атаковал военный лагерь шведов и нанес им поражение.

* 1687 год — Исаак Ньютон опубликовал фундаментальный труд, в котором сформулировал закон всемирного тяготения.
* 1772 год — в Санкт-Петербурге прошли первые скачки под Красным Селом.
* 1783 год — во Франции на реке Соне впервые испытали первый в мировой истории пароход, сконструированный инженером-самоучкой Клодом де Жоффруа д’Аббаном.
* 1795 год — патриотическая песня времен Французской революции «Марсельеза» официально стала гимном Франции.
* 1814 год — юный Александр Пушкин опубликовал в печати свое первое стихотворение — «К другу стихотворцу».
* 1869 год — французский химик Ипполит Меже-Мурье запатентовал маргарин. Этот продукт разрабатывался как дешевая замена сливочного масла для французской армии, страдавшей от недостатка провизии. Первоначально в состав маргарина входило молоко низкой жирности и говяжий жир.
* 1965 год — по решению конгресса США на пачках сигарет начали печатать предупреждение о вреде курения для здоровья.
* 2014 год — крупнейшая авария в истории Московского метрополитена. Из-за крушения поезда погибли 24 человека, более 200 были ранены.

Дни рождения и юбилеи 15 июля.

* В 1606 году родился Рембрандт Харменс ван Рейн — знаменитый представитель золотого века голландской живописи.

* В 1853 году родилась Мария Ермолова — русская актриса, народная артистка республики, Герой Труда.
* В 1865 году родился Альфред Хармсвор — 1-й виконт Нортклифф, основатель газеты «Дейли мейл».
* В 1872 году родился Николай Кольцов — биолог, основоположник советской школы экспериментальной биологии.
* В 1918 году родился Бертрам Брокхауз — канадский физик, лауреат Нобелевской премии.
* В 1919 году родилась Айрис Мердок — английская писательница, многократный лауреат Букеровской премии.
* В 1924 году родился Махмуд Эсамбаев — чеченский танцовщик и актер, хореограф, балетмейстер, народный артист СССР.
* В 1945 году родился Юрий Айзеншпис — российский музыкальный продюсер.

Кто отмечает дни рождения.

* 76 лет исполняется Тони Эспозито — итальянскому музыканту, перкуссионисту, певцу, автору хита «Kalimba De Luna».

* 75 лет исполняется Джесси Вентура — американскому актеру, политику, рестлеру.
* 74 года исполняется Терри О’Куинн — американскому актеру, лауреату премии «Эмми».
* 65 лет исполняется Форесту Уитакеру — американскому актеру, кинорежиссеру, лауреату «Оскара» и «Золотого глобуса».
* 57 лет исполняется Александру Васильеву — российскому музыканту автору и исполнителю песен, солисту группы «Сплин».
* 50 лет исполняется Диане Крюгер — актрисе, звезде фильмов «Троя» и «Одержимость».
* 41 год исполняется Агнии Кузнецовой — российской актрисе театра и кино.

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