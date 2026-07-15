Календарь на 15 июля: праздники, фаза луны, знак зодиака, именины и дни рождения знаменитостей

Святитель Фотий жил в Греции в XV веке. Еще в юности он решил посвятить себя Богу и стал монахом. Святой был широко известен своей добротой, благочестием и высокими душевными качествами. Он также был очень образованным человеком. В 1408 году по решению патриарха Константинополя он возглавил русскую кафедру в Киеве. В то время эти земли входили в состав княжества Литовского и Русского. Когда святитель понял, что там усиливается влияние католической Польши, он перенес митрополичью кафедру в Москву. В наследство от святителя осталось немало богословских трудов. Сегодня его мощи хранятся в Успенском соборе Кремля.