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В онкодиспансерах появятся кабинеты психолога для пациентов с риском суицида

Обратиться к специалисту смогут также испытывающие стресс из-за диагноза.

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Онкодиспансеры будут оснащены кабинетами психолога для оказания помощи пациентам с раком, у которых наблюдаются нарушения в адаптации или суицидальное поведение. Это следует из приказа Минздрава РФ, с которым ознакомился ТАСС.

Уточняется, что такие кабинеты появятся в диспансерах, вмещающих до 250 коечных мест, а также в центрах амбулаторной онкопомощи.

Психологическую помощь будут получать не только онкопациенты с суицидальными рисками. Обратиться к специалисту смогут те, кто испытывает стресс из-за диагноза, и люди, у которых возникнут вопросы по своему заболеванию. Психолог также будет оценивать соответствие поведения пациента врачебным рекомендациям.