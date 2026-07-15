В онкодиспансерах появятся кабинеты психолога для пациентов с риском суицида

Психологическую помощь будут получать не только онкопациенты с суицидальными рисками. Обратиться к специалисту смогут те, кто испытывает стресс из-за диагноза, и люди, у которых возникнут вопросы по своему заболеванию. Психолог также будет оценивать соответствие поведения пациента врачебным рекомендациям.