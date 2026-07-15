Испания обыграла Францию и вышла в финал ЧМ-2026

Счет в этом матче открыл нападающий Микель Оярсабаль на 22-й минуте. Он реализовал пенальти, который назначили за фол французского защитника Люка Диня в штрафной площади. Второй гол в ворота Франции на 58-й минуте забил защитник Педро Порро.