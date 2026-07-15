Испания обыграла Францию и вышла в финал ЧМ-2026

Сборная Испании победила команду Франции в матче за выход в финал чемпионата мира по футболу. Игра закончилась со счетом 2:0.
Счет в этом матче открыл нападающий Микель Оярсабаль на 22-й минуте. Он реализовал пенальти, который назначили за фол французского защитника Люка Диня в штрафной площади. Второй гол в ворота Франции на 58-й минуте забил защитник Педро Порро.
Сборная Испания стала первым финалистом чемпионата мира. Ее соперник определится в матче между Аргентиной и Англией. Французам предстоит побороться за третье место.
Новость дополняется.
Узнать больше по теме
Франция: одна из ведущих стран Европы
Франция — одно из крупнейших государств Европы и одна из самых влиятельных стран мира. Французская Республика известна богатым культурным наследием, развитой экономикой, сильной дипломатией и значительным вкладом в развитие науки, искусства и философии. Собрали главное о ней.Читать дальше