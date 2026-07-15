Гороскоп для всех знаков зодиака на 15 июля 2026 года

Думайте, прежде чем сказать. Рак делает речь эмоциональной, а ретро-Меркурий — нелогичной. Высока вероятность сказать то, о чем вы пожалеете через 5 минут. Не покупайте технику и транспорт. Если покупка не критична — отложите. Если критична — проверяйте товар вживую трижды, а не по картинке. Архивируйте данные. Рак любит воспоминания, а Меркурий любит сбои. Обязательно сделайте бэкап фотографий с телефона и важных файлов на компьютере. Избегайте скоропалительных расставаний. В этот день вы воспринимаете все слишком лично. Дайте себе 24 часа на размышления перед любым серьезным решением в личной жизни.