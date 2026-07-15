Гороскоп для всех знаков зодиака на 15 июля 2026 года

Луна в Раке делает нас сентиментальными, обостряет интуицию и привязывает к дому, семье и прошлому. Это время идеально для воспоминаний, заботы о близких и обустройства быта. Однако ретроградный Меркурий провоцирует гордыню, недопонимание в диалогах и технические сбои. Растущая фаза дает энергию, но направлять ее лучше в привычное и безопасное русло, а не в рискованные авантюры.
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Астрологический прогноз на 15 июля 2026 годаКакая сегодня Луна: 15 июля 2026 года.
Астрологический прогноз на 15 июля 2026 года.
ОВЕН (21 марта — 19 апреля).
Растущая Луна в Раке активирует ваш 4-й дом (дом семьи). Вам остро захочется закрыться от мира в своей раковине. Сегодня вы чувствительнее, чем кажетесь.
Чем стоит заняться: Генеральной уборкой в доме или на рабочем столе. Навести порядок в старых бумагах и фотографиях. Приготовить ужин для родителей или созвониться с дальними родственниками.
Чем лучше не стоит: Начинать новые масштабные стройки или делать дорогой ремонт (Меркурий ретро принесет ошибки в смете). Не критикуйте партнера за излишнюю эмоциональность — вы рискуете нарваться на скандал.
Финансовые сделки: 35% успеха (только рутинные платежи, никаких инвестиций).Амурные похождения: 80% (домашний уют и искренняя забота творят чудеса для ваших отношений).Карьерные свершения: 25% (лучше посвятить день семье, чем офису).Счастливый цвет: Бирюзовый. Счастливое блюдо: Домашний куриный суп с лапшой. Какой знак зодиака самый ленивый.
ТЕЛЕЦ (20 апреля — 20 мая).
Луна в Раке освещает ваш 3-й дом общения. Ваше красноречие сегодня на высоте, но Меркурий ретро может исказить смыслы. Будьте дипломатичны.
Чем стоит заняться: Короткими поездками за город или прогулками в парке. Перечитывать старые книги или пересматривать любимые фильмы. Займитесь шопингом для дома (посуда, текстиль).
Чем лучше не стоит: Подписывать краткосрочные договора или брать в долг соседям. Не стоит сплетничать — любое неосторожное слово может быть превратно истолковано.
Финансовые сделки: 55% успеха (средний риск, только если вы готовы к правкам).Амурные похождения: 60% (флирт в соцсетях может привести к недоразумениям, лучше личное теплое общение).Карьерные свершения: 45% (хорошо для сбора информации, плохо для презентаций).Счастливый цвет: Серебристый. Счастливое блюдо: Запеченная утка с яблоками. Какие знаки зодиака самые богатые.
БЛИЗНЕЦЫ (21 мая — 20 июня).
Ваш управитель Меркурий ретрограден, а Луна в Раке попала в ваш 2-й дом финансов. Это крайне противоречивый день: желание тратить борется с интуицией, которая кричит «стоп!».
Чем стоит заняться: Ревизией кошелька и банковских подписок (отпишитесь от ненужных). Работать с «телесными» практиками — массаж, ванна, йога. Общайтесь с мудрыми пожилыми людьми.
Чем лучше не стоит: Брать кредиты или покупать дорогую электронику. Не соглашайтесь на авантюры «быстрых денег» — это обман. Не меняйте стрижку или цвет волос (результат расстроит).
Финансовые сделки: 15% (категорически нет, велик риск мошенничества).Амурные похождения: 50% (чувства переменчивы, сегодня вы влюбляетесь в кошелек, а не в человека).Карьерные свершения: 30% (день учета и подсчетов, а не рывков).Счастливый цвет: Мятный. Счастливое блюдо: Уха из семги. Порочная астрология: какие знаки зодиака изменяют без угрызений совести, а какие — с расчетом.
РАК (21 июня — 22 июля).
Ваш день! Луна в вашем знаке в растущей фазе дает вам мощнейший энергетический потенциал. Вы — главный герой дня, но осторожнее с гордыней.
Чем стоит заняться: Тем, что приносит удовольствие телу и душе: долгий сон, спа-процедуры. Начните новый цикл заботы о своем здоровье (пропейте витамины). Проведите «день тишины» — помедитируйте.
Чем лучше не стоит: Идти на поводу у эмоций и устраивать «разборки» с партнерами. Из-за ретро-Меркурия вы будете слишком субъективны. Не садитесь за руль в незнакомой местности.
Финансовые сделки: 40% (инвестируйте в себя, а не в акции).Амурные похождения: 95% (вы неотразимы, ваша ранимость привлекает защитников).Карьерные свершения: 50% (сегодня вы берете паузу, чтобы набраться сил).Счастливый цвет: Жемчужный. Счастливое блюдо: Молочный рисовый пудинг с изюмом. Что такое ретроградный Меркурий и почему его все ругают.
ЛЕВ (23 июля — 22 августа).
Ретроградный Меркурий в вашем знаке — это удар по вашему эго. Луна в Раке (12-й дом тайн) заставляет вас копаться в себе. День интроверта.
Чем стоит заняться: Анализом прошлых ошибок без самобичевания. Написать письмо себе в прошлом. Изучать психологию или эзотерику. Привести в порядок свои соцсети (удалить старые посты).
Чем лучше не стоит: Устраивать публичные выступления или требовать признания заслуг (вас не услышат должным образом). Не покупайте новые гаджеты — они будут тормозить.
Финансовые сделки: 45% (тайные накопления, но не вклады под проценты).Амурные похождения: 35% (вы замкнуты и обидчивы, лучше побыть одному).Карьерные свершения: 20% (отдыхайте умом).Счастливый цвет: Бронзовый. Счастливое блюдо: Крем-брюле. Что можно и нельзя делать в ретроградный Меркурий 2026.
ДЕВА (23 августа — 22 сентября).
Ваш управитель (Меркурий) ретрограден, а Луна в Раке активирует ваш 11-й дом друзей. Социальная жизнь бурлит, но требует фильтрации.
Чем стоит заняться: Встречей со старыми друзьями, которые давно не виделись. Помочь коллеге или соседу (благотворительность). Составить список целей на следующий год, пересмотреть планы.
Чем лучше не стоит: Начинать новые проекты в команде (люди будут подводить с дедлайнами). Не критикуйте чужие ошибки — сегодня вас сочтут занудой. Не делайте клизму или чистки организма (Луна в Раке — слабый ЖКТ).
Финансовые сделки: 65% (хорошо для возврата старых долгов).Амурные похождения: 55% (дружба может перерасти в любовь, но проверяйте, свободен ли объект).Карьерные свершения: 70% (идеально для пересмотра стратегии).Счастливый цвет: Хаки. Счастливое блюдо: Овощное рагу с кабачками. Почему мужчины думают о Римской империи.
ВЕСЫ (23 сентября — 22 октября).
Луна в Раке в вашем 10-м доме карьеры. Вы будете ломать голову над профессиональными вопросами в выходной день. Очень ответственный период.
Чем стоит заняться: Доделывать отчеты или закрывать старые задачи. Написать благодарственные письма партнерам. Прекрасный день для покупки антиквариата или вещей с историей.
Чем лучше не стоит: Идти на риск ради повышения. Не берите на себя новые обязательства — Меркурий ретро превратит их в кабалу. Не выясняйте отношения с начальством.
Финансовые сделки: 60% (только долгосрочные и простые).Амурные похождения: 75% (флирт на работе опасен, но прекрасен, если вы готовы к последствиям).Карьерные свершения: 40% (пока что подготовка, удар будет позже).Счастливый цвет: Лавандовый. Счастливое блюдо: Лосось на гриле со спаржей. Как извиниться перед девушкой: обязательные лайфхаки для парней.
СКОРПИОН (23 октября — 21 ноября).
Луна в Раке в вашем 9-м доме (дальние горизонты). Вас тянет на приключения, но ретроградность говорит «нет». Боритесь с искушениями.
Чем стоит заняться: Учеба или самообразование (онлайн-курсы). Написать путеводитель или пост о своих путешествиях. Оформить визу или загранпаспорт (хотя процесс затянется).
Чем лучше не стоит: Бронировать авиабилеты или отели на ближайшие даты (будут переносы). Не стоит пить алкоголь — он усилит вашу мнительность. Не ревнуйте партнера без повода.
Финансовые сделки: 30% (риск потерять деньги из-за скачков валют).Амурные похождения: 85% (страстное притяжение с иностранцем или на расстоянии).Карьерные свершения: 35% (лучше думать о глобальном, а не о текущем).Счастливый цвет: Бордовый. Счастливое блюдо: Греческий салат с фетой. Как понять свое предназначение и найти любимое дело: пошаговое руководство от психолога, нумеролога и астролога.
СТРЕЛЕЦ (22 ноября — 21 декабря).
Луна в Раке попадает в ваш 8-й дом кризисов и общих ресурсов. День эмоционально тяжелый, но очень глубокий. Хорошо для психотерапии.
Чем стоит заняться: Разбирать завалы в шкафу — выбрасывать хлам кармически полезно. Погасить мелкие кредиты. Сходить на массаж или иглоукалывание.
Чем лучше не стоит: Одалживать деньги или выступать поручителем. Не вступайте в споры о политике и религии. Не садитесь на жесткую диету — Луна в Раке требует сытной еды.
Финансовые сделки: 25% (крайне нестабильно).Амурные похождения: 40% (секс сегодня может быть лечебным, но конфликтным).Карьерные свершения: 30% (займитесь рутиной).Счастливый цвет: Терракотовый. Счастливое блюдо: Тыквенная каша с маслом. Словесный садизм: 10 фраз, которые нельзя говорить даже в шутку.
КОЗЕРОГ (22 декабря — 19 января).
Луна в Раке в вашем 7-м доме партнерств. Отношения выходят на первый план, но Меркурий ретро может вызвать старые обиды.
Чем стоит заняться: Длительным душевным разговором с супругом (ой). Сделать парный массаж. Заняться оформлением брачного договора или алиментов (если процесс уже идет).
Чем лучше не стоит: Делать предложение руки и сердца (по статистике ретро-Меркурия, свадьбы потом распадаются). Не проверяйте телефон партнера — найдете то, что не хотели видеть.
Финансовые сделки: 70% (хорошо для семейного бюджета и крупных покупок для дома).Амурные похождения: 50% (рутина отношений, но без ярких искр).Карьерные свершения: 45% (успех зависит от навыков переговоров).Счастливый цвет: Шоколадный. Счастливое блюдо: Борщ с пампушками. 5 мужских потребностей в отношениях, о которых молчат, но ждут, что вы догадаетесь.
ВОДОЛЕЙ (20 января — 18 февраля).
Луна в Раке в вашем 6-м доме работы и здоровья. День, когда нужно прислушаться к телу и навести порядок в делах.
Чем стоит заняться: Сделать влажную уборку и разобрать мелочи на рабочем столе. Сменить постельное белье. Написать список «что я сделал за полгода» — вы удивитесь. Посетить стоматолога (пломбы ставить можно, удалять — нет).
Чем лучше не стоит: Брать сверхурочную работу или халтурить. Не стоит есть фастфуд — Луна в Раке даст аллергию. Не спорьте с коллегами по пустякам.
Финансовые сделки: 50% (зарплату получите, но с задержкой).Амурные похождения: 65% (романтика на рабочем месте или спортзале).Карьерные свершения: 55% (продуктивность средняя).Счастливый цвет: Электрик. Счастливое блюдо: Блин с творогом. Почему Водолей — воздушный знак, а не водный.
РЫБЫ (19 февраля — 20 марта).
Луна в Раке в вашем 5-м доме творчества и любви. Это ваш самый лучший день в месяце! Вдохновение зашкаливает, а ретроградность лишь добавляет ностальгии.
Чем стоит заняться: Творчеством — рисуйте, пишите стихи, играйте на гитаре. Посетите выставку или театр. Побалуйте себя сладостями. Отличный день для свидания в стиле «как в первый раз».
Чем лучше не стоит: Заниматься бухгалтерией и налогами (ошибетесь). Не отправляйте резюме на работу — ответа не будет. Не покупайте лотерейные билеты (удача обманчива).
Финансовые сделки: 40% (траты на удовольствия, но не на активы).Амурные похождения: 100% (Абсолютный максимум! Ваша чувственность на пике).Карьерные свершения: 30% (все мысли о любви, а не о работе).Счастливый цвет: Аквамарин. Счастливое блюдо: Фондю с фруктами. Как распознать нарцисса в начале отношений: 7 явных признаков.
Какая сегодня Луна: 15 июля 2026 года.
В этот день небеса диктуют нам особые правила поведения. Сочетание Растущей Луны в Раке и ретроградного Меркурия создает коктейль из нежности и хаоса.
Как вести себя при Растущей Луне в Раке:
Энергия внутрь. Вся сила этого дня направлена на сохранение. Занимайтесь делами, которые дают вам чувство безопасности: готовьте еду впрок, делайте запасы, ухаживайте за растениями. Слушайте интуицию. Логика сегодня хромает, а вот шестое чувство обостряется до предела. Если вам не нравится человек или идея — доверьтесь «внутреннему животику».Проявляйте заботу. Луна в Раке — это мать. Покормите бездомных животных, помогите пожилым родителям, просто обнимите близких. Это принесет вам кармические бонусы.
Как вести себя при ретроградном Меркурии (плюс лунные нюансы):
Думайте, прежде чем сказать. Рак делает речь эмоциональной, а ретро-Меркурий — нелогичной. Высока вероятность сказать то, о чем вы пожалеете через 5 минут. Не покупайте технику и транспорт. Если покупка не критична — отложите. Если критична — проверяйте товар вживую трижды, а не по картинке. Архивируйте данные. Рак любит воспоминания, а Меркурий любит сбои. Обязательно сделайте бэкап фотографий с телефона и важных файлов на компьютере. Избегайте скоропалительных расставаний. В этот день вы воспринимаете все слишком лично. Дайте себе 24 часа на размышления перед любым серьезным решением в личной жизни.
Займитесь тем, что вас питает (еда, дом, семья), но не пытайтесь строить новые планы на будущее. Используйте этот вторник как день для «перезагрузки в прошлое» — пересмотрите старые проекты, исправьте ошибки и позвольте себе немного сентиментальности. Это лучший день для того, чтобы сделать свою жизнь уютнее, а не успешнее.
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