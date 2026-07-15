Что можно и нельзя делать в День Берегини 15 июля 2026 года

Кроме того, этот праздник призывает нас к тому, чтобы мы сами стали живыми сосудами благодати, украшенными добродетелями и чистотой. Подобно тому, как Риза Богородицы была освящена Ее прикосновением и Ее близостью, так и наша жизнь должна быть освящена близостью к Богу, достигаемой через молитву, покаяние и участие в таинствах Церкви. Память о Влахернской святыне вдохновляет нас на то, чтобы наши души были чистыми и достойными того, чтобы в них обитал Христос, подобно тому, как в Ее утробе обитал Сам Сын Божий.