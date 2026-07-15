Что можно и нельзя делать в День Берегини 15 июля 2026 года

15 июля 2026 года — дата, когда энергия природы достигает своего пика, а граница между мирами становится тоньше. В народном календаре это день Берегини — великой покровительницы дома, семьи и плодородия. В православии это праздник Положения честной Ризы Пресвятой Богородицы. Две традиции сошлись в этот день, чтобы напомнить нам: забота о доме и близких — главный смысл лета.
Вот полный свод правил, что можно и категорически нельзя делать в эту среду, чтобы не прогневать духов и привлечь удачу до следующего года.
Содержание:
ЧТО МОЖНО И НУЖНО ДЕЛАТЬ 15 ИЮЛЯ 2026 ГОДАЧТО СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО ДЕЛАТЬ 15 ИЮЛЯ 2026 ГОДАПРИМЕТЫ НА 15 ИЮЛЯИМЕНИННИКИ 15 ИЮЛЯ: У КОГО СЕГОДНЯ ИМЕНИНЫКАКОЙ СЕГОДНЯ ПРАЗДНИК: 15 ИЮЛЯ 2026 ГОДА МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАЗДНИКИ 15 ИЮЛЯПРАЗДНИКИ В РОССИИ 15 ИЮЛЯНЕОБЫЧНЫЕ И ЗАБАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ 15 ИЮЛЯНАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ В МИРЕ 15 ИЮЛЯ ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ 15 ИЮЛЯНАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ: БЕРЕГИНЯ (СЫРАЯ БОГОРОДИЦА) Какие исторические события произошли 15 июляКто из знаменитостей родился 15 июляПраздник Положения честной Ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне.
ЧТО МОЖНО И НУЖНО ДЕЛАТЬ 15 ИЮЛЯ 2026 ГОДА.
1. Обнимите березу.
Это главный ритуал дня. Считается, что тот, кто 15 июля обнимет ствол березы (родного дерева Берегини), получит мощный заряд жизненной энергии и защитит себя от «ста болезней» на целый год. Девушкам стоит подойти к березе с просьбой о суженом и повязать на ветку цветную ленту — желание обязательно сбудется. Почему вы не замужем? 9 жестких и неприятных истин.
2. Наведите идеальный порядок.
Берегиня — богиня домашнего очага. В этот день дом должен сиять. Завершите все незавершенные дела, вымойте полы, протрите окна. Особое внимание уделите порогу: его принято мыть с травами (например, полынью), чтобы нечисть не могла переступить границу вашего жилища. Грязный пол и немытая посуда в этот день — путь к разладу в семье.
3. Сходите в баню.
Вечером на Руси парились в бане. Это не просто гигиена, а священный ритуал очищения души и тела от накопленного негатива. Если нет бани, примите контрастный душ.
4. Умойтесь росой.
Девушки утром отправлялись в луга умываться росой. Считалось, что это продлевает молодость и сохраняет красоту.
5. Поздравьте знакомых.
В этот день именины у Арсения и Фотия. Также 15 июля отмечают Всероссийский день гинеколога. Теплое слово врачу или близкому человеку с редким именем будет очень кстати.
6. Посадите березу у дома.
Если у вашего дома еще нет этого дерева, 15 июля — лучший день для посадки. Оно станет живым оберегом для всей семьи от сглаза и бед.
ЧТО СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО ДЕЛАТЬ 15 ИЮЛЯ 2026 ГОДА.
1. Вредить березе и природе.
Нельзя рубить березу, ломать ветки, срывать листья или сквернословить рядом с ней. Нарушившего этот запрет ждут серьезные неприятности и потеря удачи. Также запрещена охота и ловля рыбы — природа отдыхает.
2. Оставлять двери и окна открытыми нараспашку.
Верили, что именно в день Берегини злые духи пытаются проникнуть в жилище. Держите входы закрытыми или завешивайте их обережными травами (крапивой или полынью). 7 вещей, из-за которых уходит удача.
3. Много говорить, сплетничать и жаловаться.
Существует строгое поверье: «Кто много говорит 15 июля — у того язык может отсохнуть». Запрещено раскрывать чужие секреты, делиться планами с посторонними, скандалить и ныть. Гнев и грубые слова могут лишить семью уюта. Как извиниться перед девушкой: обязательные лайфхаки для парней.
4. Лениться.
Праздность в этот день — плохая примета. Если вы будете бездельничать, удача отвернется от вас надолго. Какой знак зодиака самый ленивый.
5. Ходить к воде в одиночестве.
В это время русалки и водяные особенно активны. Считалось, что они могут утащить купальщика на дно. Особенно опасно ходить на реку без сопровождения. Вампиры, великаны и зомби: когда болезнь становится мифом.
6. Есть ягоды (для женщин в трауре).
Старинный и строгий запрет: матери, потерявшие детей, не должны есть лесных ягод до 15 июля. Верили, что иначе на том свете Богородица не даст ягод их детям. 7 фраз, которые нельзя говорить ребенку.
7. Носить грязную одежду и делать крупные покупки.
Выйти в несвежей или мятой одежде — к финансовым потерям и долгам. Также не рекомендуется переезжать, делать перестановку мебели и тратить крупные суммы — деньги не вернутся.
ПРИМЕТЫ НА 15 ИЮЛЯ.
Дождь весь день — осень будет затяжной и сырой. Жарко — тепло простоит до конца месяца. Утренний туман — к скорому похолоданию. Если не видно муравьев — скоро разразится ливень.
15 июля 2026 года — время для тихой радости, уюта и защиты своего «родового гнезда». Проведите этот день в кругу семьи, и тогда Берегиня будет хранить ваш дом весь следующий год.
ИМЕНИННИКИ 15 ИЮЛЯ: У КОГО СЕГОДНЯ ИМЕНИНЫ.
1. Арсений.
Самое распространенное мужское имя этого дня. В переводе с греческого означает «мужественный», «зрелый». Арсении, рожденные 15 июля, находятся под покровительством Берегини — богини семьи и плодородия. Они вырастают настоящими хранителями рода: спокойными, рассудительными, надежными. В день ангела Арсению желают стойкости духа, мудрости в принятии решений и защиты от любых житейских бурь. Символ-оберег для Арсения в этот день — березовый лист или веточка, приносящие удачу.
2. Фотий.
Редкое, но очень сильное имя. Происходит от греческого «фос» — свет, сияние. Святитель Фотий Киевский, память которого чтят 15 июля, прославился восстановлением храмов и укреплением православия. Именинники с этим именем словно несут внутренний свет. В день Ангела Фотия принято желать просветления ума, ясности мыслей и способности освещать путь другим людям. Энергетика этого имени идеально перекликается с растущей Луной во Льве, которая царит в этот день.
3. Иувеналий (Ювеналий).
Еще одно редкое имя, упоминаемое в святцах 15 июля. Означает «юный», «молодой». Именинники с этим именем отличаются вечной молодостью души, оптимизмом и жизнелюбием.
КАКОЙ СЕГОДНЯ ПРАЗДНИК: 15 ИЮЛЯ 2026 ГОДА.
15 июля 2026 года — это среда, 196-й день года по григорианскому календарю. До Нового года остается ровно 169 дней. Этот день оказался невероятно богатым на события, традиции и памятные даты — от древних битв до современных технологий, от церковных праздников до забавных неофициальных торжеств.
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАЗДНИКИ 15 ИЮЛЯ.
Всемирный день навыков молодежи.
Установленный ООН праздник, который напоминает о важности профессионального образования, развития компетенций и адаптации молодых людей к стремительно меняющемуся рынку труда. В 2026 году эта дата звучит особенно актуально — мир продолжает трансформироваться, и умение учиться новому становится главным навыком современности.
ПРАЗДНИКИ В РОССИИ 15 ИЮЛЯ.
День русской лени.
Один из самых парадоксальных и улыбчивых праздников страны. Родился он в ярославской «Деревне Тыгыдым» как шуточный фестиваль, где участники соревновались в умении… ничего не делать: лежать на печи, биться подушками и отдыхать без капли чувства вины. Со временем идея разлетелась по блогам и психологическим сообществам, превратившись в философский манифест движения slow life. 15 июля — официальное разрешение выдохнуть, отложить дела и просто побыть в тишине.
Всероссийский день гинеколога.
Профессиональный праздник врачей, стоящих на страже женского здоровья. Дата приурочена ко дню рождения Авиценны (Абу Али ибн Сины) — великого персидского ученого, философа и медика, чьи труды заложили основы многих медицинских дисциплин, включая гинекологию.
НЕОБЫЧНЫЕ И ЗАБАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ 15 ИЮЛЯ.
День хот-дога.
Сосиска в булочке отмечает свой личный праздник! У этого блюда богатая история: его прародителем считаются немецкие длинные сосиски Dachshundwurst («колбаса-такса»), которые немецкие эмигранты привезли в США. А идею разрезать булочку и положить горячую сосиску внутрь придумали в Чикаго в 1893 году — чтобы посетители выставки не обжигали пальцы.
День рисования углем.
Художественный праздник, прославляющий одну из древнейших техник рисования. Уголь — идеальный материал для начинающих: он легко наносится, стирается и позволяет передавать глубочайшие светотеневые переходы. В этот день можно достать угольный карандаш и попробовать создать свой первый набросок.
День смотрения на фонари.
Загадочный праздник без четкого происхождения. Его суть проста и поэтична: дождаться вечера, выйти на улицу и полюбоваться на свет уличных фонарей. В эпоху постоянной спешки это маленькое медитативное действо возвращает нас к простым радостям жизни.
Международный день варенья.
Молодой праздник, родившийся в 2014 году в Москве во время Международного фестиваля варенья. Тогда гости дегустировали самые невероятные варианты лакомства — из арбузных корок, зеленых помидоров, одуванчиков, кактусов и даже еловых шишек! День варенья — отличный повод вспомнить бабушкины рецепты или придумать свой собственный кулинарный эксперимент.
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ В МИРЕ 15 ИЮЛЯ.
Литва — День битвы при Жальгирисе (Грюнвальдская битва 1410 года), победа над Тевтонским орденом. Турция — День демократии и национального единства (память о попытке переворота 2016 года).Бруней — День рождения султана Хассанала Болкиаха. Великобритания — День святого Свитуна (по легенде, погода в этот день определяет погоду на 40 дней вперед).
ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ 15 ИЮЛЯ.
Положение честной Ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне.
Великий церковный праздник, установленный в V веке в память о перенесении одеяния Девы Марии из Палестины в Константинополь. Риза стала величайшей святыней, защищавшей город от врагов.
Также 15 июля вспоминают:
Святителя Фотия, митрополита Киевского (чудотворца всея Руси) Святителя Иувеналия (Ювеналия), патриарха ИерусалимскогоИкону Божией Матери Феодотьевскую (обретенную в 1487 году) Иконы Пожайскую, Ахтырскую и «Древо Иессеево».
НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ: БЕРЕГИНЯ (СЫРАЯ БОГОРОДИЦА).
В народе 15 июля называли Берегиней — днем почитания богини — хранительницы домашнего очага, плодородия и семейного благополучия. Считалось, что дух Берегини живет в березе, поэтому дерево сажали у домов, а девушки ходили в рощу просить счастья в любви.
Существовал и необычный обряд приворота: девушка клала на порог маленькую березовую веточку. Когда парень переступал через нее, она подбирала ветку и приговаривала: «Как этот прут сохнет, так пусть и он (имя) от любви ко мне сохнет».
Интересно, что в некоторых регионах берегинями называли русалок — «береговых дев», обитающих у воды.
Какие исторические события произошли 15 июля.
1240 год — Невская битва: Александр Невский разгромил шведов на Неве.
1410 год — Грюнвальдская битва: разгром Тевтонского ордена объединенными войсками Польши и Литвы.
1687 год — Исаак Ньютон опубликовал «Математические начала натуральной философии» с законом всемирного тяготения.
1795 год — «Марсельеза» официально стала гимном Франции.
1822 год — открылась знаменитая Нижегородская ярмарка.
1852 год — Лев Толстой отправил в «Современник» свою первую повесть «Детство».
1869 год — во Франции запатентован маргарин.
1916 год — Уильям Боинг основал компанию Boeing.
1923 год — открыта первая регулярная авиалиния Москва — Нижний Новгород.
1957 год — основан космодром Плесецк.
1975 год — старт советско-американского эксперимента «Союз — Аполлон».
2006 год — начал работу сервис микроблогов Twitter.
2012 год — мировой релиз клипа Gangnam Style.
Кто из знаменитостей родился 15 июля.
1606 — Рембрандт, великий голландский художник («Ночной дозор», «Возвращение блудного сына»).
1848 — Вильфредо Парето, итальянский экономист, автор «правила 80/20».
1853 — Мария Ермолова, легендарная актриса Малого театра.
1918 — Бертрам Брокхауз, канадский физик, Нобелевский лауреат (1994).
1924 — Махмуд Эсамбаев, великий танцовщик, народный артист СССР.
1945 — Юрий Айзеншпис, музыкальный продюсер (группа «Кино», Дима Билан).
1959 — Форест Уитакер, американский актер, обладатель «Оскара».
1976 — Дайан Крюгер, актриса («Троя», «Одержимость»).
1977 — Лана Паррия, американская актриса.
1985 — Агния Кузнецова, российская актриса.
Праздник Положения честной Ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне.
Праздник Положения честной Ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне занимает особое место в годовом круге богослужений Православной Церкви. Это событие, которое православные христиане вспоминают 15 июля (2 июля по старому стилю), уходит своими корнями в глубокую древность и связано с одним из самых почитаемых священных предметов христианского мира. Речь идет о той самой одежде, которую носила Дева Мария в дни своей земной жизни, о величайшей реликвии, ставшей символом заступничества и покрова Богородицы над всем христианским родом.
События, связанные с обретением и перенесением Ризы Богородицы, разворачивались в V веке, когда христианский мир уже был разделен на Восточную и Западную империи, а Константинополь, столица Византии, превратился в центр православной духовности и государственности. История сохранила для нас удивительные подробности того, как святыня оказалась в столице Восточной Римской империи и каким образом она стала одной из главных реликвий, защищавших город от многочисленных врагов.
Согласно церковному преданию, Риза Богородицы долгое время хранилась в Палестине, недалеко от Иерусалима, в доме одной благочестивой вдовы, которая бережно сохраняла эту святыню как величайшее сокровище. После кончины этой женщины одежда была помещена в усыпальницу, где пребывала в неизвестности в течение многих десятилетий. Однако промыслом Божиим святыне было суждено обрести новую жизнь и новое место почитания. В середине V века, в правление императора Маркиана, в Константинополе произошли события, которые навсегда изменили судьбу этой реликвии.
Два знатных византийца, братья Галвин и Кандид, совершали паломничество в Иерусалим на поклонение святым местам. Во время этого путешествия они остановились в доме, где когда-то проживала та самая вдова, которая хранила Ризу Богородицы. Хозяева дома, узнав о благочестивых намерениях братьев, рассказали им о существовании святыни и о том, что она по-прежнему находится в усыпальнице. Галвин и Кандид, движимые глубоким благоговением перед Пресвятой Богородицей, решили во что бы то ни стало доставить священную одежду в Константинополь, чтобы она могла стать защитой для столицы империи и предметом всеобщего почитания.
Братья переправили Ризу в Константинополь с великой осторожностью и тайной, осознавая, что обладают бесценным сокровищем, имеющим не только духовное, но и политическое значение. По прибытии в столицу они сразу же сообщили о святыне императору Маркиану и святейшему патриарху Геннадию I, который возглавлял Константинопольскую Церковь в те годы. Император и патриарх с великой радостью приняли известие о прибытии Ризы Богородицы и немедленно распорядились поместить святыню во Влахернском храме, который был посвящен Пресвятой Богородице.
Влахернский храм и его значение.
Влахернская церковь была построена еще в первой половине V века по повелению императрицы Пульхерии, которая была известна своей глубокой верой и благочестием. Этот храм располагался в северо-западной части Константинополя, в районе Влахерны, и с самого своего основания пользовался особым почитанием у жителей столицы. Именно здесь были собраны многочисленные святыни, связанные с Богородицей, и именно этот храм должен был стать местом вечного упокоения Ее честной Ризы.
Торжественное перенесение Ризы в Влахернскую церковь состоялось в 458 году, и с этого момента святыня становится главной реликвией храма. Позднее сюда были помещены также головной покров Пресвятой Богородицы, именуемый мафорием, и часть Ее пояса, которые были доставлены из Иерусалима. Таким образом, Влахернский храм превратился в уникальное святилище, где под одной кровлей были собраны величайшие реликвии, связанные с земной жизнью Богородицы.
Событие перенесения Ризы было настолько значимым для византийского благочестия, что было решено установить ежегодное празднование в память об этом событии. Праздник Положения честной Ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне быстро распространился по всему христианскому миру и стал одним из наиболее почитаемых богородичных праздников. Сама же Влахернская церковь стала местом бесчисленных чудес и исцелений, которые происходили по молитвам к Богородице перед Ее священной одеждой.
Чудеса, связанные с Ризой Богородицы во Влахерне.
История Влахернской ризы наполнена множеством удивительных событий, которые свидетельствуют о небесном заступничестве Пресвятой Богородицы. Самым известным чудом, связанным с этой святыней, является событие, произошедшее в 860 году, когда русский флот под предводительством киевских князей Аскольда и Дира осадил Константинополь. Город находился в смертельной опасности, и жители, собравшись во Влахернском храме, горячо молились Богородице о спасении. В знак Своей милости и заступничества Богородица явила чудо. Патриарх Фотий с духовенством совершил крестный ход вокруг городских стен, неся Ризу Богородицы как величайшую святыню, и во время этого шествия море внезапно взволновалось и поднялась сильная буря, которая разметала русские корабли. Флот был уничтожен, Константинополь был спасен, а чудо это навсегда вошло в историю как одно из самых ярких свидетельств заступничества Богородицы.
Другое знаменитое событие связано с иконой Божией Матери, которая хранилась во Влахернском храме. Эта икона прославилась тем, что на ней в определенные дни недели появлялся огонь, который, тем не менее, не опалял священного образа. Это чудо наблюдалось каждую пятницу после вечернего богослужения, и люди стекались в храм, чтобы увидеть это удивительное явление. Икона получила название Влахернской и стала одной из самых почитаемых икон Богородицы в православном мире. Сама же Риза, находившаяся в храме, также неоднократно являла чудеса исцеления, и многие больные и страждущие получали помощь, прикасаясь к святыне или просто молясь перед ней.
Богослужебные особенности праздника.
Праздник Положения честной Ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне имеет свой уникальный богослужебный строй, который отличает его от других двунадесятых и великих праздников. Хотя этот праздник и не относится к числу двунадесятых, он почитается как великий праздник и имеет статус всемирного торжества. В этот день в православных храмах совершается торжественное богослужение, которое включает в себя всенощное бдение и Божественную литургию.
Особенностью праздничного богослужения является то, что оно сочетает в себе прославление Пресвятой Богородицы и воспоминание исторического события перенесения Ее Ризы. В богослужебных текстах этого дня прославляется не только сама святыня, но и та благодатная сила, которая исходит от нее, и те чудеса, которые были явлены через эту святыню. Центральное место в праздничных песнопениях занимает прославление Богородицы как Заступницы и Помощницы всех христиан, Ее материнской заботы и Ее небесного предстательства перед Престолом Божиим.
В текстах стихир и канонов праздника особенно подчеркивается мысль о том, что Риза Богородицы является не просто материальной реликвией, но источником духовной благодати, которую верующие получают через свою веру и молитву. Церковь учит, что предметы, связанные с земной жизнью святых и Самого Спасителя, становятся проводниками Божественной благодати, и прикосновение к ним с верой приносит исцеление и укрепление духовных и телесных сил.
Риза Богородицы как символ покрова.
Риза Богородицы в богословском осмыслении Церкви символизирует тот небесный покров, который Пресвятая Дева простирает над всем христианским миром. Подобно тому, как земная одежда покрывала Ее тело, так и Ее небесное заступничество покрывает и защищает всех, кто с верой прибегает к Ее помощи. Этот образ покрова получил особенно глубокое развитие в русской православной традиции, где праздник Покрова Пресвятой Богородицы стал одним из самых почитаемых.
Во Влахернском храме, где хранилась Риза, в память о чудесном избавлении Константинополя от врагов было установлено особое празднование, которое впоследствии стало известно как Покров Пресвятой Богородицы. В этом событии явственно проявился тот духовный смысл, который вкладывала Церковь в почитание Ризы: одежда Богородицы стала знаком Ее невидимого покрова над городом и всем православным народом. Таким образом, два праздника — Положение Ризы во Влахерне и Покров Богородицы — оказались тесно связаны между собой.
Особого внимания заслуживает тот факт, что почитание Ризы Богородицы в Константинополе имело не только религиозное, но и государственное значение. Византийские императоры часто брали эту святыню с собой в военные походы, веря, что она будет защищать их и их войско от врагов. И действительно, история сохранила много свидетельств того, как Риза Богородицы становилась для византийского войска знамением победы и защиты. Эта традиция впоследствии перешла и в другие православные государства, где почитание Богородицы как Заступницы и Помощницы также занимало важное место в государственной идеологии.
Судьба святыни после падения Константинополя.
После трагических событий 1453 года, когда Константинополь пал под натиском османских завоевателей, судьба Влахернской святыни оказалась в значительной степени неясной. Долгое время считалось, что Риза Богородицы была утеряна во время разграбления города турецкими войсками, однако последующие исторические исследования позволили пролить свет на дальнейшую историю этой величайшей реликвии. Оказалось, что Риза, вместе с другими святынями Влахернского храма, была тщательно сокрыта от захватчиков и впоследствии вывезена на Афон, где она хранится в Ватопедском монастыре, одной из древнейших обителей Святой Горы.
Ватопедский монастырь, основанный в конце X века, на протяжении многих столетий является хранителем величайших христианских святынь, и Риза Богородицы занимает среди них особое место. Здесь она помещена в драгоценный ковчег и является предметом особого почитания для всех паломников, которые приходят на Афон, чтобы поклониться этой великой религии. В Великую пятницу монахи Ватопедского монастыря совершают особое шествие с этой святыней, напоминая верующим о тех чудесах, которые Богородица явила через Свою священную одежду.
Сохранение Ризы на Афоне имеет глубокий промыслительный смысл. Святая Гора, которая на протяжении многих веков является духовным центром православного монашества, стала надежным хранилищем этой святыни, когда Константинополь, некогда бывший столицей православного мира, оказался под властью иноверцев. Таким образом, промыслом Божиим Риза Богородицы была сохранена для будущих поколений, и сегодня каждый верующий имеет возможность не только знать о ее существовании, но и, по благословению афонских старцев, поклониться этой святыне.
Духовное значение праздника для современного христианина.
Для современного православного христианина праздник Положения честной Ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне имеет глубокое духовное значение, выходящее далеко за рамки простого исторического воспоминания. Этот праздник напоминает нам о непрерывной связи между земной и небесной Церковью, о том, что святые, отошедшие от нас в мир иной, не перестают заботиться о нас и молиться за нас перед Престолом Божиим. Особенно это относится к Пресвятой Богородице, которая является для всех христиан Матерью и Заступницей.
Через празднование Положения Ризы Церковь учит нас правильно относиться к материальным предметам, связанным с духовной жизнью. Святыни, будь то мощи святых или их одежды, не являются самоценными артефактами, но становятся источниками благодати, когда к ним прикасаются с верой и благоговением. Риза Богородицы стала таким благодатным сосудом, через который Пресвятая Дева являла Свою любовь и Свою заботу о христианском роде, и мы должны иметь веру в то, что эта забота не ослабевает и в наши дни.
Кроме того, этот праздник призывает нас к тому, чтобы мы сами стали живыми сосудами благодати, украшенными добродетелями и чистотой. Подобно тому, как Риза Богородицы была освящена Ее прикосновением и Ее близостью, так и наша жизнь должна быть освящена близостью к Богу, достигаемой через молитву, покаяние и участие в таинствах Церкви. Память о Влахернской святыне вдохновляет нас на то, чтобы наши души были чистыми и достойными того, чтобы в них обитал Христос, подобно тому, как в Ее утробе обитал Сам Сын Божий.
Традиции празднования в народном календаре.
В русской народной традиции день 15 июля был тесно связан с почитанием березы как дерева, символизирующего чистоту и нежность Пресвятой Богородицы. Этот день называли Берегиней или Сырой Богородицей, и народное благочестие видело в этом дереве связь с Богородицей, которая является Заступницей и Хранительницей всех верующих. Согласно народным верованиям, Берегиня олицетворяла собой материнскую заботу и защиту, подобно тому, как береза дает свою тень и прохладу путнику, а ее сок питает и исцеляет.
В этот день строго запрещалось рубить березу, ломать ее ветки или как-либо вредить этому дереву, поскольку считалось, что таким образом можно прогневать Берегиню и навлечь на себя несчастье. Девушки ходили в березовую рощу поклониться дереву и попросить у Берегини счастья в семейной жизни, а незамужние повязывали на ветви березы цветные ленточки, загадывая желание. Считалось также, что если обнять ствол березы в этот день, то можно получить заряд жизненной энергии и исцелиться от многих болезней.
В народном сознании день Берегини был тесно переплетен с церковным праздником, и это соединение языческих и христианских традиций создавало уникальный культурный слой, который отражал глубокую веру простого народа в заступничество Богородицы и в то, что даже природа служит Ей и прославляет Ее. Женщины в этот день особенно тщательно убирали в доме, следили за чистотой порога и окон, поскольку верили, что через грязный порог нечистая сила может проникнуть в жилище, в то время как чистота служит защитой от злых духов. Вечером было принято ходить в баню, что символизировало очищение души и тела, и эта традиция также имела глубокий духовный смысл, отражая стремление человека к чистоте и святости.
Таким образом, праздник Положения честной Ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне является величайшим торжеством Православной Церкви, который напоминает нам о непреходящей любви Богородицы к роду христианскому и о Ее постоянном заступничестве за нас перед Престолом Сына Своего. Хранимая ныне на Афоне святыня продолжает служить источником благодати и исцелений для всех, кто с верой прибегает к помощи Пресвятой Девы. И пока существует этот праздник, пока православные христиане с благоговением вспоминают о Ризе Богородицы, Ее заступничество и покров будут простираться над всеми верующими, защищая их от бед и напастей и наставляя на путь спасения.
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