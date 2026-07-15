Какой знак зодиака самый везучий

Близнецам не везет в постоянстве. Они хватаются за все и теряют удачу в моменте. Им часто везет в начале пути, но как только они переключаются на другое дело, первая удача испаряется. Их подводит неумение закончить дела. Также им не везет в судебных тяжбах и спорах — Меркурий часто играет с ними злую шутку, подставляя слова. Что такое Асцендент и как он влияет на вашу жизнь.