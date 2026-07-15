Какой знак зодиака самый везучий

В мире, где мы ищем закономерности даже в хаосе, вопрос «Кому же улыбается Фортуна?» остается одним из самых животрепещущих. Астрологи, психологи и просто любители гороскопов веками спорят о том, есть ли у удачи любимчики.
Сегодня мы не будем опираться на сухие цифры статистики, а обратимся к астрологическому опыту и природным характеристикам знаков. В этой статье мы составим рейтинг тех, кто буквально купается в лучах удачи, и тех, кому приходится пробивать лбом стены, чтобы добиться своего.
Содержание:
Самые везучие знаки зодиакаСамые невезучие знаки зодиака.
Самые везучие знаки зодиака.
Эти товарищи умеют оказаться в нужное время в нужном месте. Их удача — это не просто случайность, а мощная харизма и умение видеть возможности там, где другие видят лишь проблемы.
1. Стрелец (22 ноября — 21 декабря) — Абсолютный чемпион.
Это не просто везунчик, это магнит для чудес. Стрельцов ведет Юпитер — планета расширения и благополучия. Их удача заключается в безграничном оптимизме. Пока другие паникуют, Стрелец уже прыгает с парашютом в новую страну, где находит работу мечты. Им везет в путешествиях, учебе и финансовых авантюрах. Риск для них — благородное дело, и чаще всего он окупается золотом. Какой знак зодиака самый ленивый.
2. Овен (21 марта — 19 апреля) — Удача смелых.
Овны не ждут у моря погоды, они создают удачу сами. Их девиз: «Кто не рискует, тот не пьет шампанское». Будучи первопроходцами, они часто оказываются первыми в новом бизнесе или проекте. Фортуна любит их за скорость реакции и напор. Овну достаточно просто захотеть — и вселенная начинает подкидывать ему нужные контакты и решения. Какие знаки зодиака самые богатые.
3. Лев (23 июля — 22 августа) — Королевская удача.
Львы притягивают удачу своей уверенностью. Они не сомневаются в своем успехе, и мир подстраивается под это правило. Им везет на влиятельных покровителей и в публичных выступлениях. Лев может прийти на вечеринку без приглашения, но уйти оттуда с главным призом и предложением руки и сердца. Солнце наделяет их магнетизмом, который открывает любые двери. Порочная астрология: какие знаки зодиака изменяют без угрызений совести, а какие — с расчетом.
4. Рак (22 июня — 22 июля) — Интуитивная удача.
Раки не бегают за удачей с сачком. Они просто чувствуют, где она упадет. Их суперсила — интуиция на уровне шестого чувства. Раки выигрывают в лотереи, когда покупают билет спонтанно, и находят клады на огороде бабушки. Им везет в недвижимости и семейных делах. Это тихая, домашняя удача, которая спасает их в самых сложных жизненных перипетиях. Почему муж молчит после ссоры? Астрологическая диета его Луны (и как это разрушает отношения).
5. Рыбы (19 февраля — 20 марта) — Мистическая удача.
Рыбы — главные загадки зодиака. Им везет на творческих прорывах и неожиданных денежных поступлениях. Они находятся под покровительством Нептуна, который стирает грани реальности. Рыбы часто получают наследство от дальних родственников или находят единомышленников, которые меняют их жизнь. Их удача приходит из мира грез и превращает фантазии в реальность. Что такое ретроградный Меркурий и почему его все ругают.
6. Телец (20 апреля — 20 мая) — Материальная удача.
Тельцам везет в деньгах и ресурсах. Им не нужно прыгать выше головы, достаточно просто работать в своем ритме. Венера одаривает их чувством прекрасного, поэтому они находят дорогие вещи на распродажах и инвестируют в то, что стремительно дорожает. Удача Тельца — это результат упорства, но вселенная щедро вознаграждает их за терпение. Что можно и нельзя делать в ретроградный Меркурий 2026.
Самые невезучие знаки зодиака.
Если первые шесть знаков плывут по течению на плоту из роз, то эти шесть знаков привыкли грести против течения, даже если это тяжело. У них сложные кармические задачи, но именно они становятся самыми сильными духом.
1. Козерог (22 декабря — 19 января) — Вечный трудоголик.
Козерогам достается самый сложный путь. Удача приходит к ним только через тяжелейший труд и годы ожидания. Пока Стрелец отдыхает на Гавайях, Козерог пашет на трех работах. Им не везет в легких деньгах, их постоянно настигают проверки на прочность. Но парадокс в том, что к старости именно они становятся самыми богатыми, просто их «везение» сильно задерживается в пробках. Почему мужчины думают о Римской империи.
2. Водолей (20 января — 18 февраля) — Непонятый гений.
Водолеям не везет в коммуникации и признании. Их гениальные идеи опережают время, общество их не принимает, а начальство считает чудаками. Им хронически не везет с техникой и бытовыми приборами (все ломается в их руках). Водолей может простоять на остановке час, а автобус приедет сразу, как только он уйдет. Удача отворачивается от них из-за их же упрямства и нежелания идти по проторенной дороге. Почему Водолей — воздушный знак, а не водный.
3. Дева (23 августа — 22 сентября) — Жертва перфекционизма.
Девам не везет в мелочах. Они планируют все до секунды, но мир вносит хаос в их расписания. У них срываются сделки из-за глупых ошибок партнеров, и они чаще других попадают в пробки именно в день важной встречи. Их невезение связано с чрезмерной тревожностью: они настолько боятся неудачи, что подсознательно притягивают ее. Как извиниться перед девушкой: обязательные лайфхаки для парней.
4. Близнецы (21 мая — 20 июня) — Энергия в пустоту.
Близнецам не везет в постоянстве. Они хватаются за все и теряют удачу в моменте. Им часто везет в начале пути, но как только они переключаются на другое дело, первая удача испаряется. Их подводит неумение закончить дела. Также им не везет в судебных тяжбах и спорах — Меркурий часто играет с ними злую шутку, подставляя слова. Что такое Асцендент и как он влияет на вашу жизнь.
5. Скорпион (23 октября — 21 ноября) — Испытание властью.
Скорпионам не везет в личной жизни и в борьбе с врагами. К ним липнут скандалы и кризисы, как магнит. Им приходится проходить через финансовые крахи, чтобы переродиться, как феникс. Плутон посылает им кризисы специально, чтобы закалить характер. Удача приходит к ним только после того, как они «умрут» и восстанут из пепла, что случается слишком часто. Словесный садизм: 10 фраз, которые нельзя говорить даже в шутку.
6. Весы (23 сентября — 22 октября) — Вечные сомнения.
Весы — невезучие в принятии решений. Когда они выбирают между красным и синим, удача уходит к тому, кто не раздумывает. Им катастрофически не везет в выборе партнеров и в переездах. Они часто оказываются в ситуации «ложного выбора», где оба варианта ведут к проблемам. Венера дает им любовь, но отнимает способность вовремя нажать на спусковой крючок удачи. Заблудились в звездах: почему ваш знак зодиака может быть другим.
Мы рассмотрели два полярных списка, но даже если ваш знак оказался в «невезучей» половине — не спешите расстраиваться и вешать нос.
В астрологии, как и в жизни, все относительно. Козерог, который пробивает стены, в итоге строит дом крепче, чем у Стрельца. Дева из-за своей тревожности обезопасит себя от сотен бед, которые не заметят «везучие» оптимисты.
Помните: в любой статистике есть исключения, которые совершенно противоречат общепринятым положениям. Вы сами творец своей судьбы, а гороскоп — лишь карта местности, а не жесткий маршрут. Как понять свое предназначение и найти любимое дело: пошаговое руководство от психолога, нумеролога и астролога.
Удачи вам и пусть все дороги ведут к успеху!