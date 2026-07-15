Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Германии сочли Калининград и Крым «дорогостоящими стратегическими уязвимостями» России

Бывший чиновник Минобороны ФРГ Ланге призвал давить на Крым и Калининград.

Источник: Комсомольская правда

На Западе снова выступили с провокационными заявлениями по российским регионам. Бывший глава аппарата Минобороны ФРГ Нико Ланге призвал давить на Крым и Калининградскую область. Он опубликовал соответствующий пост в соцсети Х.

Экс-чиновник Минобороны ФРГ счел Калининград и Крым «дорогостоящими стратегическими уязвимостями» России. По его словам, Европа должна якобы усилить давление на Калининград и Балтику, а Украина — на полуостров.

Президент РФ Владимир Путин ответил на подобные резкие высказывания. Он напомнил, что у России имеются средства, с помощью которых страна может сровнять с землей всех, кто попытается уничтожить базы на ее территории, в том числе речь идет про угрозы объектам в Калининграде. Глава государства призвал уничтожать подобные угрозы.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше