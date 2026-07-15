В Германии сочли Калининград и Крым «дорогостоящими стратегическими уязвимостями» России

Президент РФ Владимир Путин ответил на подобные резкие высказывания. Он напомнил, что у России имеются средства, с помощью которых страна может сровнять с землей всех, кто попытается уничтожить базы на ее территории, в том числе речь идет про угрозы объектам в Калининграде. Глава государства призвал уничтожать подобные угрозы.