На Западе снова выступили с провокационными заявлениями по российским регионам. Бывший глава аппарата Минобороны ФРГ Нико Ланге призвал давить на Крым и Калининградскую область. Он опубликовал соответствующий пост в соцсети Х.
Экс-чиновник Минобороны ФРГ счел Калининград и Крым «дорогостоящими стратегическими уязвимостями» России. По его словам, Европа должна якобы усилить давление на Калининград и Балтику, а Украина — на полуостров.
Президент РФ Владимир Путин ответил на подобные резкие высказывания. Он напомнил, что у России имеются средства, с помощью которых страна может сровнять с землей всех, кто попытается уничтожить базы на ее территории, в том числе речь идет про угрозы объектам в Калининграде. Глава государства призвал уничтожать подобные угрозы.