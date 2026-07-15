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В Уфе установили дополнительную меру поддержки пострадавшим от атак БПЛА

Горсовет Уфы установили дополнительную меру поддержки пострадавшим от атак БПЛА.

Источник: © РИА Новости

УФА, 14 июл — РИА Новости. Депутаты городского совета Уфы на внеочередном заседании установили дополнительные меры поддержки пострадавшим в результате ракетных ударов и атак беспилотников, сообщает пресс-служба уфимского горсовета.

На внеочередном 65-м заседании горсовета Уфы депутаты рассмотрели вопрос установления дополнительной меры социальной поддержки гражданам, пострадавшим в результате ракетных ударов и атак беспилотных летательных аппаратов, говорится в сообщении.

«Принятие указанной меры позволит обеспечить адресную поддержку уфимцам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации вследствие чрезвычайных обстоятельств, и реализовать полномочия муниципалитета в сфере социальной защиты населения», — приводятся слова председателя горсовета Уфы Марата Васимова.

Поддержка будет оказываться в виде единовременной материальной помощи, если у гражданина нарушены условия жизнедеятельности, утрачено имущество первой необходимости, повреждено его транспортное средство, а также в случае гибели или вреда здоровью, сообщает пресс-служба.

Отмечается, что действие выплаты распространено на правоотношения, возникшие с 1 апреля. Порядок предоставления выплат поручено разработать администрации города до 1 августа.

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