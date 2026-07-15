Многоопытные мужи: «Одиссея» Нолана выйдет в России 23 июля

Отдельно надо отметить довольно свежую трилогию Клэр Норт (она же Кэтрин Уэбб) «Песнь Пенелопы». Она только частично переведена на русский, и это очень развернутый и неожиданный апокриф о том, как Пенелопа правила Итакой в отсутствие Одиссея. Очень подробно рассказывается о быте острова, войнах, мятежах и, конечно, о той силе, которая нужна жене отсутствующего царя, чтобы столько лет удерживать власть и порядок. Самый яркий роман, конечно, третий — «Последняя песнь Пенелопы». Повествование ведется от лица Афины и начинается с того, что Одиссей тайно прибыл на Итаку. А дальше будут не только бойня, которую он устроил, и ее последствия, но и история двух людей, которые долго жили вдали друг от друга и которым теперь придется искать слова, чтобы хотя бы начать говорить. Мастерство Норт в том, что наше отношение к Одиссею не раз поменяется в течение романа и станет в итоге сложнее, чем когда-либо.