«Все сошлось»: Дранга заявил, что нашел в Муцениеце все, что так долго искал

Аккордеонист Петр Дранга признался, что давно мечтал о семье и ему потребовалось много времени, чтобы определиться с выбором будущей жены. Когда он встретил актрису Агату Муцениеце, то сразу понял, что она — та самая.
— Давным-давно у меня сложилось понимание, что семья — это основа всему. Выбор партнера и доверие к нему — это стратегически важное и необходимое в жизни решение. Я желаю абсолютно всем и каждому, у кого семьи еще нет, почувствовать, что это такое и какое это счастье. Все сошлось, когда я встретил Агату, — заявил он журналистам «Стархита» после концерта в БКЗ «Октябрьский».
В прошлом году Дранга впервые стал отцом — Муцениеце родила ему дочь, которую назвали Верой. Для артистки это уже третий ребенок.
Сейчас Агата Муцениеце проводит лето на своей родине. Она отправилась в латвийскую деревню вместе с детьми и публикует в соцсети кадры деревенской жизни.
По словам артистки, эти места пробуждают в ней теплые воспоминания о детстве. Звезда показала снимок, сделанный в семейном кругу на фоне деревенского дома: в кадре — ее подросшие дети, 10‑летняя Мия и 13‑летний Тимофей, а также другие родные.