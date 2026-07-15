«Все сошлось»: Дранга заявил, что нашел в Муцениеце все, что так долго искал

— Давным-давно у меня сложилось понимание, что семья — это основа всему. Выбор партнера и доверие к нему — это стратегически важное и необходимое в жизни решение. Я желаю абсолютно всем и каждому, у кого семьи еще нет, почувствовать, что это такое и какое это счастье. Все сошлось, когда я встретил Агату, — заявил он журналистам «Стархита» после концерта в БКЗ «Октябрьский».