Испания обыграла Францию и первой вышла в финал чемпионата мира — 2026

Для испанской национальной команды предстоящий финал станет вторым в истории чемпионатов мира. Впервые «красная фурия» добралась до решающего матча в 2010 году, когда в дополнительное время победила Нидерланды со счётом 1:0 и впервые завоевала титул чемпионов мира.