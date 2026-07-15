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Испания обыграла Францию и первой вышла в финал чемпионата мира — 2026

Сборная Испании стала первым финалистом чемпионата мира по футболу 2026 года. В полуфинальном матче команда Луиса де ла Фуэнте уверенно переиграла Францию со счётом 2:0.

Встреча прошла в Арлингтоне (штат Техас, США). Победу испанцам принесли точные удары Микеля Оярсабаля, реализовавшего пенальти на 22-й минуте, и Педро Порро, отличившегося после перерыва на 58-й минуте.

В решающем матче турнира Испания встретится с победителем второго полуфинала, в котором сыграют сборные Англии и Аргентины. Эта встреча состоится 15 июля.

Для испанской национальной команды предстоящий финал станет вторым в истории чемпионатов мира. Впервые «красная фурия» добралась до решающего матча в 2010 году, когда в дополнительное время победила Нидерланды со счётом 1:0 и впервые завоевала титул чемпионов мира.

Ранее Life.ru рассказывал, что Килиан Мбаппе стал рекордсменом сборной Франции по числу матчей на чемпионатах мира. Историческим для форварда стал полуфинал мирового первенства против сборной Испании.

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