США хочет ввести санкции против российских банков: что им запретят

США намерены ввести новые санкции относительно четырёх российских банков. Речь об этом идёт в рассматриваемом законопроекте, информирует РИА Новости.
Под ограничения могут попасть Банк России, Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк. Сообщается, что в отношении Банка России предусматривается введение двух ограничительных мер, в то время как остальные три указанных банка могут попасть под полный пакет рестрикций.
При этом для физических и юридических лиц в США предполагается ввести запрет на любые операции с этими российскими банками.
Накануне президент США Дональд Трамп назвал высоким шанс на принятие жёстких санкций против РФ.
Ранее 26 сенаторов США опубликовали смягченный законопроект об антироссийских санкциях.
Тем временем британские власти расширили антироссийский санкционный список на 10 позиций и включили в него еще 14 новых имен, связанных с вопросами кибербезопасности.