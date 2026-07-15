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В Облученском районе ЕАО легковушка вылетела на встречку и загорелась после ДТП

В ЕАО на трассе «Чита — Хабаровск» легковушка вылетела на встречку и загорелась.

Источник: Комсомольская правда

В Облученском районе Еврейской автономной области на федеральной трассе «Чита — Хабаровск» произошло дорожно-транспортное происшествие с последующим возгоранием транспортных средств. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Как сообщили в полиции ЕАО, авария случилась между посёлками Будукан и Лондоко. По предварительным данным, на данном участке дороги проводились ремонтные работы по укладке асфальта. Водитель легкового автомобиля решил объехать зону работ по встречной полосе, в результате чего совершил столкновение с грузовым автомобилем, который находился на месте работ. После удара транспортные средства загорелись. В результате аварии пассажирка легкового автомобиля получили травмы. Проезд на участке затруднён, полицейские осуществляют регулирование дорожного движения. Обстоятельства и причины ДТП уточняются. Сотрудники Госавтоинспекции призывают водителей строго соблюдать правила дорожного движения и не выезжать на встречную полосу.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом: Почта: red.habkp@phkp.ru