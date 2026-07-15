Сборная Испании обыграла Францию и стала первым финалистом ЧМ-2026

Испанская команда одержала победу над сборной Франции в полуфинальном матче чемпионата мира по футболу 2026 года.
Матч проходил во вторник, 14 июля, и завершился со счетом 2:0 в пользу испанцев. На 22-й минуте пенальти реализовал нападающий испанской команды Микель Оярсабль. В начале второго тайма второй гол забил Педро Порро.
Таким образом, сборная Испании стала первым финалистом ЧМ-2026. Французская команда сыграет в матче за третье место.
Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе 14 июля вышел на поле в матче полуфинала чемпионата мира по футболу 2026 года, в ходе которого французская сборная встретилась с командой Испании. Таким образом он стал рекордсменом своей национальной команды по количеству матчей на турнире. В частности, футболист принял участие уже в 21 матче на чемпионатах мира и обошел по этому показателю экс-вратаря французской сборной Уго Льориса.
10 июля Килиан Мбаппе заявил, что у него нет предпочтений касательно соперника для своей команды в полуфинале чемпионата мира. Он подчеркнул, что матч в любом случае будет сложным.