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Сборная Испании обыграла Францию и стала первым финалистом ЧМ-2026

Испанская команда одержала победу над сборной Франции в полуфинальном матче чемпионата мира по футболу 2026 года.

Испанская команда одержала победу над сборной Франции в полуфинальном матче чемпионата мира по футболу 2026 года.

Матч проходил во вторник, 14 июля, и завершился со счетом 2:0 в пользу испанцев. На 22-й минуте пенальти реализовал нападающий испанской команды Микель Оярсабль. В начале второго тайма второй гол забил Педро Порро.

Таким образом, сборная Испании стала первым финалистом ЧМ-2026. Французская команда сыграет в матче за третье место.

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе 14 июля вышел на поле в матче полуфинала чемпионата мира по футболу 2026 года, в ходе которого французская сборная встретилась с командой Испании. Таким образом он стал рекордсменом своей национальной команды по количеству матчей на турнире. В частности, футболист принял участие уже в 21 матче на чемпионатах мира и обошел по этому показателю экс-вратаря французской сборной Уго Льориса.

10 июля Килиан Мбаппе заявил, что у него нет предпочтений касательно соперника для своей команды в полуфинале чемпионата мира. Он подчеркнул, что матч в любом случае будет сложным.

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