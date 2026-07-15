Сборная Испании обыграла Францию и стала первым финалистом ЧМ-2026

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе 14 июля вышел на поле в матче полуфинала чемпионата мира по футболу 2026 года, в ходе которого французская сборная встретилась с командой Испании. Таким образом он стал рекордсменом своей национальной команды по количеству матчей на турнире. В частности, футболист принял участие уже в 21 матче на чемпионатах мира и обошел по этому показателю экс-вратаря французской сборной Уго Льориса.