С 20 июля обострится интрига вокруг курса доллара. Что волнует экономистов и куда движется рубль

— Главным макроэкономическим событием, к которому рынок начнёт активно готовиться на следующей неделе, станет заседание ЦБ РФ, запланированное на 24 июля. После июньского снижения ключевой ставки до 14,25% годовых интрига вокруг дальнейшего шага регулятора обострилась. С одной стороны, локальный всплеск инфляции в начале лета, вызванный удорожанием моторного топлива, заставляет Центробанк занимать жёсткую консервативную позицию. С другой стороны, крупный бизнес в лице РСПП уже призвал регулятора не повышать ставку, указывая на инфраструктурный, а не монетарный характер роста цен на бензин. В этих условиях консенсус-прогноз аналитиков склоняется к тому, что на июльском заседании Банк России предпочтёт взять паузу и сохранить ставку на текущем уровне в 14,25%, что продолжит оказывать фундаментальную поддержку рублю за счёт высокой доходности рублёвых инструментов, — добавила Елена Марчук.