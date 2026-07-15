США задействовали более 20 кораблей для возобновления морской блокады Ирана

Сообщается, что блокада началась во вторник 14 июля в 16.00 по времени Восточного побережья США, что соответствует 23.00 по московскому времени. Американские военные блокируют проход судам, следующих в иранские порты и прибрежные районы или покидающих их.
«На Ближнем Востоке задействованы более 20 кораблей ВМС США и сотни военных самолетов», — сказано в релизе, который CENTCOM публикует в социальной сети Х.
Накануне Соединенные Штаты вновь начали наносить удары по территории Ирана.
Сообщалось, что США могут ударить по объектам, связанным с ракетной инфраструктурой и беспилотниками Ирана.
Тем временем президент США Дональд Трамп объявил, что США восстанавливают морскую блокаду Ирана, но для всех других стран Ормузский пролив остается открытым.