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США задействовали более 20 кораблей для возобновления морской блокады Ирана

CENTCOM: США снова начали морскую блокаду Ирана.

Источник: Комсомольская правда

Соединённые Штаты возобновили морскую блокаду Ирана. Об этом информирует Центральное командование ВС США (CENTCOM).

Сообщается, что блокада началась во вторник 14 июля в 16.00 по времени Восточного побережья США, что соответствует 23.00 по московскому времени. Американские военные блокируют проход судам, следующих в иранские порты и прибрежные районы или покидающих их.

«На Ближнем Востоке задействованы более 20 кораблей ВМС США и сотни военных самолетов», — сказано в релизе, который CENTCOM публикует в социальной сети Х.

Накануне Соединенные Штаты вновь начали наносить удары по территории Ирана.

Сообщалось, что США могут ударить по объектам, связанным с ракетной инфраструктурой и беспилотниками Ирана.

Тем временем президент США Дональд Трамп объявил, что США восстанавливают морскую блокаду Ирана, но для всех других стран Ормузский пролив остается открытым.

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