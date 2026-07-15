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Литва одобрила план, предусматривающий самостоятельную эвакуацию жителей

Литовские власти утвердили план эвакуации населения, согласно которому самостоятельно эвакуироваться придется почти 75 процентам жителям республики. Это следует из детального плана эвакуации населения государственного уровня.

Литовские власти утвердили план эвакуации населения, согласно которому самостоятельно эвакуироваться придется почти 75 процентам жителям республики. Это следует из детального плана эвакуации населения государственного уровня.

— Планируется, что около 75 процентов населения, в случае необходимости, смогут эвакуироваться самостоятельно, а муниципалитеты организуют эвакуацию оставшихся людей, — сказано в документе, который приводит агентство Sputnik Литва.

Также из него следует, что приоритет в помощи с эвакуацией будет отдаваться наиболее уязвимым группам населения — семьям с маленькими детьми, инвалидам, пожилым людям и другим лицам, которые нуждаются в помощи.

План подписал исполняющий обязанности главы Министерства внутренних дел Литвы Владислав Кондратович, уточняется в статье.

10 июля в издании The Times, ссылаясь на источник в альянсе, сообщили, что военно-политическое руководство НАТО не видит свидетельств подготовки РФ к нападению на страны Балтии. В материале добавили, что главы западных государств намеренно создают мнимую угрозу со стороны Москвы, чтобы оправдать увеличение военных расходов.

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