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Сборная Испании одержала победу над командой Франции в полуфинале ЧМ

Сборная Испании одержала победу в полуфинале чемпионата мира, обыграв команду Франции со счетом 2:0.

Источник: Аргументы и факты

Футбольная сборная Испании одержала победу в полуфинальной встрече чемпионата мира 2026 года, обыграв команду Франции со счетом 2:0.

Испанцы открыли счет на 22-й минуте, когда Микель Оярсабаль уверенно реализовал пенальти. Спустя 36 минут преимущество удвоил Педро Порро.

В финале чемпионата мира испанская команда встретится с победителем матча между сборными Англии и Аргентины, который пройдет 15 июля.

Испанская сборная впервые за 16 лет выходит в финал мирового первенства. Последний раз это произошло в 2010 году, когда испанцы стали чемпионами мира, обыграв в дополнительное время команду Нидерландов.

Ранее сообщалось, что ФИФА запретила английским судьям работать на матчах сборной Аргентины на чемпионате мира.

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