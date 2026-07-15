Сборная Испании одержала победу над командой Франции в полуфинале ЧМ

Футбольная сборная Испании одержала победу в полуфинальной встрече чемпионата мира 2026 года, обыграв команду Франции со счетом 2:0.
Испанцы открыли счет на 22-й минуте, когда Микель Оярсабаль уверенно реализовал пенальти. Спустя 36 минут преимущество удвоил Педро Порро.
В финале чемпионата мира испанская команда встретится с победителем матча между сборными Англии и Аргентины, который пройдет 15 июля.
Испанская сборная впервые за 16 лет выходит в финал мирового первенства. Последний раз это произошло в 2010 году, когда испанцы стали чемпионами мира, обыграв в дополнительное время команду Нидерландов.
Ранее сообщалось, что ФИФА запретила английским судьям работать на матчах сборной Аргентины на чемпионате мира.