«Лень-матушка». Правда ли, что леность — черта русского характера?

Иоганну де Родесу, шведскому торговому комиссару, который исполнял свою должность в годы воссоединения Украины с Россией, тем более не было никаких резонов заниматься очернительством — его королева Кристина требовала точных данных. И вот они: «Эта нация в труде и поиске выгоды усерднее, чем все другие нации, в чём им превосходно помогает их бережливая жизнь, однообразная простая одежда и, наконец то, что они берегут и умеют обращать к своей выгоде всё, как бы оно только ни было незначительно, и что у других наций ни во что не ценится и даже выбрасывается прочь».