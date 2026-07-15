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Испания повторила исторический рекорд сборной Италии по беспроигрышной серии

Победа над Францией в полуфинале чемпионата мира по футболу позволила сборной Испании повторить исторический рекорд команды Италии по длительности беспроигрышной серии. Теперь серия испанской команды, начавшаяся в марте 2024 года, составляет 37 матчей. Команда пришла к этому под руководством тренера Луиса де ла Фуэнте.

Победа над Францией в полуфинале чемпионата мира по футболу позволила сборной Испании повторить исторический рекорд команды Италии по длительности беспроигрышной серии. Теперь серия испанской команды, начавшаяся в марте 2024 года, составляет 37 матчей. Команда пришла к этому под руководством тренера Луиса де ла Фуэнте.

Команда Италии добилась такого же результата в период с 2018 по 2021 год. Тогда сборную тренировал бывший наставник петербургского «Зенита» Роберто Манчини.

Сегодня сборная Испании обыграла французов со счетом 2:0 и первой вышла в финал чемпионата мира. Ее соперник определится в матче между Англией и Аргентиной, который начнется сегодня в 22:00 мск. Финал состоится 19 июля.

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