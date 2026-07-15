Аппетит приходит во время питья

По итогам 2025 года в большинстве областей Черноземья жители увеличили расходы на заведения общественного питания, а также на алкоголь и табачные изделия. Это следует из данных аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, полученных на основе сведений Росстата. Больше всего в макрорегионе расходы населения на кафе, рестораны и доставку готовой еды выросли в Воронежской области — в два раза — с 1,3 тыс. до 2,9 тыс. руб. в месяц в расчете на семью из трех человек. При этом траты на алкоголь и табачные изделия воронежцев почти не изменились по сравнению с 2024-м и составили 1,6 тыс. руб. в месяц (+0,4%).