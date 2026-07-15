Аппетит приходит во время питья

В 2025 году в большинстве регионов Черноземья у жителей выросли расходы на общепит, алкоголь и табак, фиксируют аналитики. Лидером по росту трат на еду из кафе и ресторанов в расчете на условную семью стала Воронежская область. А единственным регионом, где расходы на общепит сократились, оказалась Белгородчина. Но там фиксируют наибольший показатель трат на спиртное и табак ЦФО. Часть участников рынка не согласна со статистикой, заявляя о падении посещаемости и потребления алкоголя в заведениях.
По итогам 2025 года в большинстве областей Черноземья жители увеличили расходы на заведения общественного питания, а также на алкоголь и табачные изделия. Это следует из данных аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, полученных на основе сведений Росстата. Больше всего в макрорегионе расходы населения на кафе, рестораны и доставку готовой еды выросли в Воронежской области — в два раза — с 1,3 тыс. до 2,9 тыс. руб. в месяц в расчете на семью из трех человек. При этом траты на алкоголь и табачные изделия воронежцев почти не изменились по сравнению с 2024-м и составили 1,6 тыс. руб. в месяц (+0,4%).
В Орловской области траты жителей на общепит увеличились на 83,1% — с 1,3 тыс. до 2,4 тыс. руб. в месяц. Расходы на алкоголь и табачные изделия выросли у орловчан менее заметно — на 15% — с 1,9 тыс. до 2,2 тыс. руб.
В Липецкой области расходы населения на еду из ресторанов и кафе увеличились на 63,8% — с 917 до 1,5 тыс. руб. В то же время траты липчан на алкоголь и табачные изделия, напротив, сократились на 4,5% — с 1,9 тыс. до 1,8 тыс. руб.
В Тамбовской области жители на 41,7% больше тратили на общепит. При этом объем расходов на еду из кафе и ресторанов в области является самым низким в макрорегионе: рост составил с 426 до 604 ₽ На алкоголь и табачные изделия тамбовчане в среднем тратили больше — 1,5 тыс. руб. (рост на 13,5%, с 1,3 тыс. руб.).
Меньше всего траты на кафе, рестораны и доставку еды в Черноземье выросли в Курской области — на 4,6%, с 1028 до 1076 ₽ Расходы жителей на алкоголь и табачную продукцию увеличились заметнее — на 14,3%, с 2,1 тыс. до 2,4 тыс. руб.
Единственной областью макрорегиона, где расходы жителей на общепит, напротив, сократились, стала Белгородская область. В 2025 году в регионе по этому показателю зафиксировано падение на 45,6% — с 1,6 тыс. до 878 ₽ в месяц. В то же время траты на алкоголь и табачную продукцию у белгородцев выросли на 16% — с 3,1 тыс. до 3,6 тыс. руб., став самыми высокими в ЦФО.
Аналитики использовали данные Росстата в рамках выборочного исследования бюджетов домашних хозяйств, охватывающего около 48 тыс. домохозяйств по всей России. Полученные результаты экстраполируются на генеральную совокупность и являются репрезентативными как для всех частных домохозяйств, так и для населения страны в целом. Для удобства сравнения и восприятия все расходы приведены в расчете на условную семью из трех человек.
В России в целом траты населения на общественное питание выросли на 27% — с 2,7 тыс. до 3,4 тыс. руб. в месяц. Расходы российских домохозяйств на алкоголь и табачные изделия увеличились на 7% — с 2 тыс. до 2,2 тыс. руб.
Основатель воронежского ресторана «Гармошка» и сигарного клуба «Депозитарий 1931» Николай Шалыгин в беседе с «Ъ-Черноземье» отметил, что данные по региону выглядят «словно из параллельной вселенной»: «У нас на 30% зафиксировано падение, а у наших коллег — на 10−20%. Самые успешные рестораторы сейчас говорят, что показатели остаются на уровне предыдущего года. Стоит иметь в виду, что общепит — довольно широкое понятие, которое подразумевает и фастфуд. Подозреваю, что там рост может быть. С точки зрения ресторанов и кафе, мы не понимаем эту статистику».
«Средний чек и количество гостей у нас упали. Этим летом мы также фиксируем серьезное падение из-за снижения числа туристов, которые бывают в регионе проездом», — заявил господин Шалыгин.
Ресторатор также добавил, что вместе с другими участниками рынка наблюдает падение потребления алкоголя, сопоставимое со спадом в общепите. «С одной стороны, молодежь отказывается от алкоголя. С другой, из-за общеэкономической ситуации люди меньше пьют, потому что не могут себе позволить. Цены выросли на все, в том числе на спиртное. В нашем ресторане, если раньше гости могли себе позволить выпить бутылочку-другую, сейчас они ограничиваются одной бутылкой», — сказал Николай Шалыгин.
При этом господин Шалыгин отметил, что не может судить о динамике потребления табачной продукции на основании посещаемости своего сигарного клуба. «Количество активных потребителей сигар исчисляется двумя сотнями человек. Это очень узкий сегмент», — пояснил бизнесмен.
Владелец бара «Хлам», рюмочной «Зюзя», азиатского ресторана «Зюзякая» и Hulio Bar Михаил Меркулов также не фиксирует в своих заведениях роста активности. «Фиксируем спад. Реальный трафик падает, виной тому общая экономическая ситуация в стране, отсутствие настроения у людей и второй год странная погода: очень холодные и снежные зима и весна, плюс дождливое лето».
«Прибыль вообще упала колоссально. В 2025-м закрыли два проекта, например. А апрель 2026-го отработали в убыток», — поделился с «Ъ-Черноземье» господин Меркулов.
Предприниматель предположил, что «формальный рост» в данных FinExpertiza может быть связан с инфляционным фактором:
«Подорожали продукты, логистика, зарплаты, выросли налоги. Это не “стали больше ходить”, это “стало дороже”».
Сергей Слабунов, управляющий партнер воронежской ресторанной группы, объединяющей заведения «1586», «Энсо. Созерцание» и «Сабуров Холл», в разговоре с «Ъ-Черноземье» назвал данные профильных аналитиков «неактуальными». Говоря уже о текущей ситуации, он отметил: «Мы не фиксируем у себя роста потребления. Сегодняшние очереди за бензином и прогнозируемое падение доходов жителей неизбежно скажутся на их желании отдыхать и развлекаться. К сожалению, ситуация быстро меняется, и еще месяц назад никто не мог предположить, что люди не смогут куда-либо доехать из-за нехватки топлива. Тревожность, неопределенность влияют на спрос населения на заведения общепита», — добавил господин Слабунов.
Основатель сети рюмочных и гастрономических заведений «Культурно Коротко» Никита Татаринский, напротив, сообщил «Ъ-Черноземье», что фиксирует в своих заведениях в Воронеже и Москве небольшой рост посещаемости.
«Рост посещаемости примерно такой же, как и рост потребления алкоголя, — незначительный. Общепит выходит из серой зоны, и государство способствует этому в том числе за счет налоговой политики».
«Сейчас ресторанам не нужно работать на две кассы из-за изменений в лицензировании алкоголя: можно продавать и еду, и спиртное с одной кассы. Начинает отражаться реальное потребление, которое было и раньше, но не показывалось в статистике», — заключил господин Татаринский.