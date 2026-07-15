Гелики, экс-полицейские и бензин по 140: чудеса сети АЗС Tamic

Про Азамата Байсакалова часто пишут в СМИ. На днях учредил челябинский филиал хоккейной академии. Пару лет назад выкупил за 200 млн рублей БЦ «Консул» в Екатеринбурге. Есть у Байсакалова и другие бизнесы, но формально многие из них были убыточными в прошлом году: фирма, управляющая челябинским Ледовым дворцом, ушла в минус на 30 млн рублей; уже упомянутая «Уральская нефтяная компания» — в минус на 20 млн.