Прокуратура добилась взыскания денег с якобы жены волжского бойца СВО

В Волжском прокуратура обнаружила факт фиктивного брака между ныне погибшим бойцом спецоперации и 51-летней местной жительницей. Подробностями дела поделилась пресс-служба ведомства в Волгоградской области.
Изначально иск о признании барака сына фиктивным в суд подала мать волжанина. Но поскольку она не может выступать истцом в такого рода делах, дело было прекращено. Однако прокуратура взялась проверить эту историю в рамках надзорной деятельности. Как выяснилось, брак между местными жителями был заключен сразу же после подписания мужчиной контракта на военную службу. В то же время мать погибшего утверждала, что сын не собирался строить семейных отношений, да и родственники, соседи и знакомые мужчины его якобы жену совсем не знали.
В связи с этим прокурором города Волжский в суд был направлен иск о признании брака бойца недействительным. Требования прокурора суд удовлетворил.
«По мере вступления решения суда в законную силу прокуратурой города будут приняты меры гражданско-правового характера по взысканию с фиктивной супруги незаконного полученных денежных средств, причитающихся членам семьи погибшего, в качестве неосновательного обогащения», — поясняют в прокуратуре Волгоградской области.
Тем временем в Еланском районе прощаются с героем СВО Андреем Матеховым, который ушел защищать Родину вслед за своим сыном.