Прокуратура добилась взыскания денег с якобы жены волжского бойца СВО

Изначально иск о признании барака сына фиктивным в суд подала мать волжанина. Но поскольку она не может выступать истцом в такого рода делах, дело было прекращено. Однако прокуратура взялась проверить эту историю в рамках надзорной деятельности. Как выяснилось, брак между местными жителями был заключен сразу же после подписания мужчиной контракта на военную службу. В то же время мать погибшего утверждала, что сын не собирался строить семейных отношений, да и родственники, соседи и знакомые мужчины его якобы жену совсем не знали.