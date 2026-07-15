«Осторожно, новости»: Россиян задержали за чтение Библии в соборе Святой Софии

— Виктория и Игорь Ф. прилетели в Турцию на отдых и 14 июля пошли посетить одну из главных достопримечательностей Стамбула. По словам мужчины, в мечети он достал принесенную с собой Библию, после чего их с супругой сразу окружили и вывели наружу, — говорится в публикации.