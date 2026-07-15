«Осторожно, новости»: Россиян задержали за чтение Библии в соборе Святой Софии

Полицейские в Стамбуле задержали семейную пару из РФ за чтение Библии в соборе Святой Софии. Об этом во вторник, 14 июля, сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».
— Виктория и Игорь Ф. прилетели в Турцию на отдых и 14 июля пошли посетить одну из главных достопримечательностей Стамбула. По словам мужчины, в мечети он достал принесенную с собой Библию, после чего их с супругой сразу окружили и вывели наружу, — говорится в публикации.
Граждан России увезли в полицейский участок района Фатих, где в настоящее время решается вопрос о том, поместят их под стражу или отправят в депортационный центр.
— Консульство не отвечает. Буквально осталось несколько минут, пока мы на связи. Мы, честно говоря, не знаем, что делать и к кому обращаться, — пожаловался россиянин.
Он рассказал, что у них с женой изъяли вещи для описи, сняли шнурки и сняли отпечатки пальцев, при этом никого из говорящих по-русски рядом нет.
Виктория в протоколе, составленном полицией, сказала, что не знала о запрете на чтение Библии в музейной части собора, и не читала текст вместе с супругом, а только смотрела на книгу краем глаза.
Россиян обвиняют в «разжигании ненависти или вражды либо унижении населения» (статья 216 УК Турции), по которой им грозит до двух лет тюрьмы, уточняется в посте.
Собор Святой Софии был построен как христианская базилика, с 1934 года был музеем, а в 2020 году открылся для мусульманских богослужений. При этом его верхняя галерея по-прежнему остается музейной частью и доступна туристам.
3 июля Shot сообщил, что в Турции правоохранители задержали российских активистов Александра Мостова и Дарью Кадкину, выступавших против проведения саммита НАТО в Анкаре. Ночью 1 июля, когда Мостова и Кадкину задержали, они находились в молодежном лагере Всемирной антиимпериалистической платформы.