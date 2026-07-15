Живущая в Португалии дочь Юлии Савичевой отмечает 9 лет: как выглядит именинница

Девочка живет в Португалии с бабушкой и дедушкой по отцовской линии и владеет тремя языками: русским, английским и португальским. В последние годы Юлии было сложно встретиться с дочерью из-за пандемии; ей пришлось потратить полтора года на решение документальных вопросов, прежде чем она смогла увидеть Анну.