Живущая в Португалии дочь Юлии Савичевой отмечает 9 лет: как выглядит именинница

14 июля дочь известной певицы Юлии Савичевой, Анна отметила свой девятый день рождения. В честь этого события артистка поделилась трогательным фото дочери, оберегая семью от лишнего внимания.
На опубликованном снимке Анна позирует на ступенях террасы, подперев голову рукой. Девочка выглядит ярко в летнем платье с цветочным принтом, а ее длинные русые волосы украшены розовыми косичками.
Юлия Савичева тепло поздравила именинницу, написав в социальных сетях: «Сладость моя, с днем рождения! 9 лет прошло! Как же быстро летит время».
Анна является дочерью Юлии и ее мужа, музыканта Александра Аршинова. Она стала долгожданным ребенком для пары, так как первая беременность Савичевой завершилась неудачно.
Девочка живет в Португалии с бабушкой и дедушкой по отцовской линии и владеет тремя языками: русским, английским и португальским. В последние годы Юлии было сложно встретиться с дочерью из-за пандемии; ей пришлось потратить полтора года на решение документальных вопросов, прежде чем она смогла увидеть Анну.
Юлия Савичева продолжает активно делиться моментами из жизни своей семьи в социальных сетях, несмотря на желание оберегать их от публичного внимания.