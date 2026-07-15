15 июля в календаре: день русской лени, смотрения на фонари и рисования углём

Перед дождем на кончиках листьев травы появляются капельки росы. Сазан плещется — впереди будет много солнечных деньков. Асфальт после дождя подсыхает быстро — к затяжной непогоде. В муравейнике ходы открыты и заметно бойкое движение муравьев — к вёдру. Кулик оставляет болото и летит по полю — к погожему дню. Крылатые муравьи большими роями кружатся в воздухе — к ливню. Быстрое превращение перистых обишков в высокослоистые — к кратковременному теплому и несильному ветру. Сычи много кричат в лесу — к урожаю. Если к 15 июля на деревьях проглянут первые желтые листья — осень наступит рано и зима будет ранней. Листья пожелтели — к ранней осени или зиме. Девочка, рожденная 15 июля, вырастет примерной хозяйкой, образцовой матерью и женой. Мальчики же вырастают сильными и выносливыми людьми. Если 15 июля положить березовую ветку под порог любимого человека — его сердце воспылает к вам страстью, после того как он трижды перешагнет через нее. Крупные покупки, совершенный в этот день, не принесут большой радости. Не следует сегодня совершать инвестиции, открывать банковские вклады. Очистительные и омолаживающие процедуры будут особенно полезны для организма. Завершение всякого дела в этот день будет особенно удачным. Повстречать на улице мать лучшего друга, тещу или свекровь — к неприятностям. Очень удачный день для снятия порчи и сглаза, а также для чтения заговоров на богатство в доме. Собирать урожай в этот день — к дурным сновидениям.