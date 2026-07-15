15 июля в календаре: день русской лени, смотрения на фонари и рисования углём

Какой сегодня праздник.
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Именины.
Арсений, Фотий.
День Берегини.
В этот день на Руси чествовали Берегиню — великое славянское божество, почитаемое как мать всех духов и всего богатства земли. Ее нередко представляли в виде белоствольной березы. Поэтому девушки ходили в лес — поклониться этому дереву и попросить счастья в любви.
На Берегиню можно было попытаться приворожить возлюбленного. Для этого нужно было взять маленькую березовую веточку и тайно положить на порог. Как только парень переступал эту веточку, девица немедленно подбирала ее и прятала в сухое место, приговаривая: «Как этот прут сохнет, так пусть и он (называлось имя юноши) от любви ко мне сохнет».
Березу вообще считали чудесным деревом. На Руси верили, что она охраняет людей и жилища от козней нечистой силы. Поэтому березу нередко сажали около дома.
Некоторые исследователи полагают, что берегинями называли также русалок — «береговых дев». Неслучайно Берегиня помогала рыбакам, в ответ на просьбы о помощи дарила им богатый улов. Также ее называли защитницей всех, кто живет по берегам рек.
Впрочем, Берегиня помогала крестьянам практически в любом начинании: охраняла скот, наделяла травы целебными свойствами, питала плоды и овощи. В сенокосную пору полагалось выносить на луга вышитые полотенца и после умывания утираться ими, чтобы приобрести здоровье и силу. А вот заниматься жатвой в этот день не следовало.
С распространением христианства образ Берегини смешался с образом Богоматери, и в этот день люди чествовали «Матушку Сырую Богородицу». Называли праздник также днем Петровой Матки — по имени святого Петра, которого вспоминали незадолго до этого.
В этот день подмечали: если на деревьях появилось много желтых листьев — осень и зима будут ранними.
События.
1240 год — русские войска разбили шведов в Невской битве.
1410 год — состоялась Грюнвальдская битва.
1783 год — по реке Соне близ Лиона поплыл первый в истории пароход.
1822 год — открылась Нижегородская ярмарка — крупнейшая ярмарка в царской России.
1869 год — в Париже запатентован маргарин.
1923 год — в СССР основана государственная авиакомпания «Аэрофлот».
1933 год — в Свердловске состоялось торжественное открытие завода «Уралмаш».
1937 год — состоялось официальное открытие эксплуатации 128-километрового канала «Москва — Волга».
1957 год — в Архангельской области основан испытательный полигон РВСН «Плесецк».
1975 год — осуществлен экспериментальный пилотируемый полет по программе «Союз-Аполлон».
1988 год — в США вышел фильм «Крепкий орешек» (16+) с Брюсом Уиллисом в главной роли.
1990 год — Президиум Верховного Совета СССР принимает указ об объявлении чрезвычайного положения на территории Нагорно-Карабахской автономной области.
2002 год — курс евро в ходе торгов сравнялся с курсом доллара (1,0018 доллара за евро).
2006 год — начал работать в публичном режиме сервис микроблогов Twitter (18+).
2012 год — состоялся релиз песни южнокорейского певца Psy «Gangnam Style» (12+).
2014 год — произошла катастрофа в московском метрополитене.
2016 год — в Турции предпринята попытка военного переворота.
В этот день родились.
Харменс Рембрандт (1606 — 1669 г.), голландский художник, мастер живописи и гравюры.
Вильфредо Парето (1848 — 1923 г.), итальянский экономист и социолог.
Мария Ермолова (1853 — 1928 г.), русская и советская актриса, Народная артистка Республики.
Владимир Крюков (1897 — 1959 г.), советский военный деятель, генерал-лейтенант, Герой Советского Союза.
Бертрам Брокхауз (1918 — 2003 г.), канадский физик, Нобелевский лауреат.
Махмуд Эсамбаев (1924 — 2000 г.), советский артист эстрады и балета, хореограф, Народный артист СССР.
Владимир Макаров (1932 — 2008 г.), эстрадный певец, лирический баритон, заслуженный артист РСФСР.
Юрий Айзеншпис (1945 — 2005 г.), российский музыкальный продюсер.
Борис Скрынник (1948 — 2025 г.), советский и российский спортсмен и спортивный деятель, президент Федерации хоккея с мячом России, президент Международной федерации бенди.
Тони Эспозито (1950 г.), итальянский музыкант, певец.
Валентина Пиманова (1961 г.), российская журналистка, общественно-политический деятель.
Александр Цыбульский (1979 г.), российский государственный деятель.
Народные приметы.
Перед дождем на кончиках листьев травы появляются капельки росы. Сазан плещется — впереди будет много солнечных деньков. Асфальт после дождя подсыхает быстро — к затяжной непогоде. В муравейнике ходы открыты и заметно бойкое движение муравьев — к вёдру. Кулик оставляет болото и летит по полю — к погожему дню. Крылатые муравьи большими роями кружатся в воздухе — к ливню. Быстрое превращение перистых обишков в высокослоистые — к кратковременному теплому и несильному ветру. Сычи много кричат в лесу — к урожаю. Если к 15 июля на деревьях проглянут первые желтые листья — осень наступит рано и зима будет ранней. Листья пожелтели — к ранней осени или зиме. Девочка, рожденная 15 июля, вырастет примерной хозяйкой, образцовой матерью и женой. Мальчики же вырастают сильными и выносливыми людьми. Если 15 июля положить березовую ветку под порог любимого человека — его сердце воспылает к вам страстью, после того как он трижды перешагнет через нее. Крупные покупки, совершенный в этот день, не принесут большой радости. Не следует сегодня совершать инвестиции, открывать банковские вклады. Очистительные и омолаживающие процедуры будут особенно полезны для организма. Завершение всякого дела в этот день будет особенно удачным. Повстречать на улице мать лучшего друга, тещу или свекровь — к неприятностям. Очень удачный день для снятия порчи и сглаза, а также для чтения заговоров на богатство в доме. Собирать урожай в этот день — к дурным сновидениям.
По материалам сайтов: Какой сегодня праздник, Календарь событий, Мой календарь.
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