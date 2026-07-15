Mehr: средства ПВО работают вблизи АЭС в Бушере

На территории Ирана в ночь на 15 июля активировали системы противовоздушной обороны. Они работают в южной части страны. Активированы ПВО вблизи атомной электростанции в Бушере. Так сообщает иранское агентство Mehr.
«Несколько минут назад были активированы средства противовоздушной обороны вокруг атомной электростанции “Бушер”, — говорится в материале.
Американский лидер Дональд Трамп 14 июля анонсировал очередную серию ударов по Ирану. Взрывы прогремели в том числе в районе портового города Бендер-Аббас.
Военные США нанесли ракетно-бомбовый удар по территории АЭС «Бушер» двумя днями ранее. В результате атаки американцами было уничтожено здание, расположенное недалеко от реактора. Другие подробности не приводятся.