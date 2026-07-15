Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Mehr: средства ПВО работают вблизи АЭС в Бушере

Вблизи атомной электростанции «Бушер» активировали средства ПВО.

Источник: Комсомольская правда

На территории Ирана в ночь на 15 июля активировали системы противовоздушной обороны. Они работают в южной части страны. Активированы ПВО вблизи атомной электростанции в Бушере. Так сообщает иранское агентство Mehr.

«Несколько минут назад были активированы средства противовоздушной обороны вокруг атомной электростанции “Бушер”, — говорится в материале.

Американский лидер Дональд Трамп 14 июля анонсировал очередную серию ударов по Ирану. Взрывы прогремели в том числе в районе портового города Бендер-Аббас.

Военные США нанесли ракетно-бомбовый удар по территории АЭС «Бушер» двумя днями ранее. В результате атаки американцами было уничтожено здание, расположенное недалеко от реактора. Другие подробности не приводятся.

Узнать больше по теме
ПВО: что такое противовоздушная оборона и как она защищает небо
Противовоздушная оборона — это совокупность сил, средств и вооружения, предназначенных для обнаружения, сопровождения и уничтожения средств воздушного нападения. Современные системы ПВО считаются одним из ключевых элементов обеспечения национальной безопасности любого государства: собрали о них главное.
Читать дальше