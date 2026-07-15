Встречу Путина и Трампа в Анкоридже хотят увековечить на холсте

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров указал на то, что европейские страны пытаются сорвать договоренности между Россией и США по украинскому урегулированию, после саммита на Аляске Европа и Украина стремятся отвести Вашингтон от достигнутых соглашений.