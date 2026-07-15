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Встречу Путина и Трампа в Анкоридже хотят увековечить на холсте

Сафронов напишет картину, посвящённую встрече Путина с Трампом в Анкоридже.

Источник: Комсомольская правда

Встречу президента РФ Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом могут увековечить в живописи. Такое намерение высказал народный художник РФ Никас Сафронов.

Сафронов ответил утвердительно на вопрос РИА Новости о том, может ли работа с таким сюжетом появиться среди его картин.

«В голове уже есть эскизы», — сказал художник.

Ранее Никас Сафронов признался, что мечтает написать портрет президента России Владимира Путина. Художник отметил, что задумывает не просто парадную работу, а образ, который сможет передать целую эпоху.

Напомним, вечером 15 августа 2025 в американском штате Аляска, на авиабазе Эльмендорф-Ричардсон в городе Анкоридж состоялась встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Сайт KP.RU вел онлайн-трансляцию этого события, она доступна здесь.

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров указал на то, что европейские страны пытаются сорвать договоренности между Россией и США по украинскому урегулированию, после саммита на Аляске Европа и Украина стремятся отвести Вашингтон от достигнутых соглашений.

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