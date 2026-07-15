Встречу Путина и Трампа в Анкоридже хотят увековечить на холсте

Встречу президента РФ Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом могут увековечить в живописи. Такое намерение высказал народный художник РФ Никас Сафронов.
Сафронов ответил утвердительно на вопрос РИА Новости о том, может ли работа с таким сюжетом появиться среди его картин.
«В голове уже есть эскизы», — сказал художник.
Ранее Никас Сафронов признался, что мечтает написать портрет президента России Владимира Путина. Художник отметил, что задумывает не просто парадную работу, а образ, который сможет передать целую эпоху.
Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров указал на то, что европейские страны пытаются сорвать договоренности между Россией и США по украинскому урегулированию, после саммита на Аляске Европа и Украина стремятся отвести Вашингтон от достигнутых соглашений.