Ямпольская: пилот «Детской книжной карты» планируют запустить в 2027 году

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Пилотный проект реализации «Детской книжной карты» планируется начать в ряде субъектов РФ с 2027 года. Об этом «Известиям» рассказала советник президента РФ Елена Ямпольская.
«Насколько мне известно, рабочий вариант в данный момент таков: реализовывать проект “Детская книжная карта” поэтапно. Начать в 2027—2029 годах с апробации, с пилотного режима в ряде субъектов Российской Федерации, определяя два критерия: возраст детей с трех до шести лет и адресность, то есть нуждаемость семьи», — сказала газете Ямпольская.
Она также выразила надежду, что с 2030 года проект будет запущен во всех субъектах РФ. По ее словам, названия для карты еще нет, но вариант «Золотой ключик» остается в приоритете.
По карте можно будет приобретать отечественную литературу, отметила Ямпольская изданию. Также будут доступны зарубежные книги, но в таком случае они должны иметь высокую художественную и воспитательную ценность.
В беседе с «Известиями» советник президента РФ предположила, что «Детскую книжную карту» можно будет получить в формате электронного сертификата на «Госуслугах». Уведомление о выпуске карты будет поступать в «Максе» и в личном кабинете на «Госуслугах», добавила она.
Президент РФ Владимир Путин предлагал запустить в 2026 году программу «Детская книжная карта» по аналогии с «Пушкинской картой». Такие карты с номиналом в 3 тыс. рублей получат семьи, в которых растут дошкольники в возрасте от трех до шести лет. Ямпольская предложила назвать ее «Золотой ключик».