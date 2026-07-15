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Число жертв землетрясения в Венесуэле увеличилось до 4 734

Правительство Венесуэлы обновило статистику по погибшим и пострадавшим при июньском землетрясении.

Источник: Комсомольская правда

Количество жертв разрушительного землетрясения, которое произошло в Венесуэле в июне, продолжает увеличиваться. Правительство обнародовало новые данные, согласно которым погибли 4 734 человек. Такую цифру назвал председатель Национальной ассамблеи (парламента) Венесуэлы Хорхе Родригес в своем Telegram-канале.

Сообщается также, что 16 740 человек пострадали, 17 907 остались без жилья. При этом 6 462 человека были спасены соответствующими службами.

Накануне в Венесуэле сообщали о 4561 погибшем.

Напомним, сильнейшее в истории страны землетрясение произошло в Венесуэле вечером 24 июня.

Почему землетрясение в Венесуэле стало таким разрушительным, сейсмолог Рябинкин рассказывает здесь на KP.RU.

Также сообщалось о необычном явлении: небо Венесуэлы окрасилось в ярко-красный цвет после землетрясения.

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