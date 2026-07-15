Число жертв землетрясения в Венесуэле увеличилось до 4 734

Количество жертв разрушительного землетрясения, которое произошло в Венесуэле в июне, продолжает увеличиваться. Правительство обнародовало новые данные, согласно которым погибли 4 734 человек. Такую цифру назвал председатель Национальной ассамблеи (парламента) Венесуэлы Хорхе Родригес в своем Telegram-канале.
Сообщается также, что 16 740 человек пострадали, 17 907 остались без жилья. При этом 6 462 человека были спасены соответствующими службами.
Накануне в Венесуэле сообщали о 4561 погибшем.
Напомним, сильнейшее в истории страны землетрясение произошло в Венесуэле вечером 24 июня.
Почему землетрясение в Венесуэле стало таким разрушительным, сейсмолог Рябинкин рассказывает здесь на KP.RU.
Также сообщалось о необычном явлении: небо Венесуэлы окрасилось в ярко-красный цвет после землетрясения.