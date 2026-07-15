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Миляев: в Тульской области ликвидировали девять БПЛА ВСУ

Российские военные ликвидировали девять беспилотных летательных аппаратов украинских войск в Тульской области, проинформировал Дмитрий Миляев.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные ликвидировали девять беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины в Тульской области, проинформировал Дмитрий Миляев.

Он уточнил, что в результате атаки беспилотников украинских войск никто не пострадал.

«Ещё девять украинских беспилотников ликвидированы подразделениями ПВО Минобороны России. Пострадавших нет», — написал Миляев в своём канале в мессенджере «Макс».

Губернатор отметил, что, по предварительным данным, разрушения не зафиксированы.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что один человек погиб в результате атаки беспилотных летательных аппаратов украинских войск по многоквартирным домам в Краснодаре.

Также стало известно, что три человека получили травмы в результате атаки беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины в Краснодарском крае.

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