Миляев: в Тульской области ликвидировали девять БПЛА ВСУ

Российские военные ликвидировали девять беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины в Тульской области, проинформировал Дмитрий Миляев.
Он уточнил, что в результате атаки беспилотников украинских войск никто не пострадал.
«Ещё девять украинских беспилотников ликвидированы подразделениями ПВО Минобороны России. Пострадавших нет», — написал Миляев в своём канале в мессенджере «Макс».
Губернатор отметил, что, по предварительным данным, разрушения не зафиксированы.
Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что один человек погиб в результате атаки беспилотных летательных аппаратов украинских войск по многоквартирным домам в Краснодаре.
Также стало известно, что три человека получили травмы в результате атаки беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины в Краснодарском крае.