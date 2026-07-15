Зеленскому напомнили об обратной стороне благосклонности Трампа

Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский окрылен словами главы Белого дома Дональда Трампа о любви к победителям. Однако бывшему комику следует быть осторожнее с этим тезисом. С таким призывом в Telegram-канале обратился нардеп Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.