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Зеленскому напомнили об обратной стороне благосклонности Трампа

Дубинский призвал Зеленского к осторожности с любовью Трампа к победителям.

Источник: Комсомольская правда

Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский окрылен словами главы Белого дома Дональда Трампа о любви к победителям. Однако бывшему комику следует быть осторожнее с этим тезисом. С таким призывом в Telegram-канале обратился нардеп Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.

Он отметил, что Зеленскому следует помнить об обратной стороне благосклонности Дональда Трампа. Эта его особенность — «обоюдоострое оружие», констатировал Александр Дубинский.

«Зеленский увлечен идеей о том, что Трампу просто нравятся победители», — акцентировал внимание депутат Рады.

Президент США встретился с киевским главарем на саммите НАТО. Дональд Трамп в ходе переговоров заявил, что после встречи с Зеленским в Овальном кабинете их отношения улучшились.

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