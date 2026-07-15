Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский окрылен словами главы Белого дома Дональда Трампа о любви к победителям. Однако бывшему комику следует быть осторожнее с этим тезисом. С таким призывом в Telegram-канале обратился нардеп Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.
Он отметил, что Зеленскому следует помнить об обратной стороне благосклонности Дональда Трампа. Эта его особенность — «обоюдоострое оружие», констатировал Александр Дубинский.
«Зеленский увлечен идеей о том, что Трампу просто нравятся победители», — акцентировал внимание депутат Рады.
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