В систему здорового питания населения будут внедрять нутригенетику

Кроме того, в рамках формирования новой модели охраны здоровья Минспорт вместе с субъектами будет заниматься развитием двигательной активности населения и самой инфраструктурой спортивных объектов. Внимание будет обращено и на уличные спортивные объекты, в том числе расположенные в сельских и отдаленных населенных пунктах.