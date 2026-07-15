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Министр культуры Латвии заявил, что русский язык должен исчезнуть из СМИ

Русскоязычный контент должен исчезнуть из средств массовой информации в Латвии. Об этом во вторник, 14 июля, высказался глава Министерства культуры республики Наурис Пунтулис.

Русскоязычный контент должен исчезнуть из средств массовой информации в Латвии. Об этом во вторник, 14 июля, высказался глава Министерства культуры республики Наурис Пунтулис.

По его словам, русскоязычное содержание в СМИ все еще сохраняется. Оснований для его дальнейшего существования он не видит, особенно в нынешней военно-политической обстановке.

— Что значит его сокращение? Оно должно исчезнуть совсем, вот и все, — заявил министр культуры на заседании комитета парламента Латвии по правам человека и общественной деятельности.

Согласно данным юридического бюро парламента Латвии, в настоящее время доля материалов на русском языке в местных СМИ составляет около 2,5 процента, передает РИА Новости.

Страны Прибалтики ведут подготовку к массовой депортации русскоязычных жителей, рассчитывая таким образом окончательно решить «русский вопрос» и проблему массового безгражданства на своих территориях. Об этом 7 июля сообщил директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев. «Вечерняя Москва» узнала у политолога Юрия Светова, действительно ли Прибалтика может реализовать массовую депортацию русскоговорящего населения.

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