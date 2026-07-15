В ЕС ожидают сокращения населения почти на 52 млн человек

К 2100 году население Евросоюза может уменьшиться почти на 52 миллиона человек. Об этом говорится в прогнозах из доклада Еврокомиссии о демографических тенденциях.
В документе, подготовленном Объединенным исследовательским центром, отмечается, что численность населения Европы на данный момент достигла своего пика.
«Сегодня в ЕС проживает 450,6 миллиона человек, а к 2050 году, по прогнозам, население Евросоюза сократится примерно до 445 миллионов, а к 2100 году — до 398,8 миллиона, то есть в общей сложности на 11,7%, до уровня 1970-х годов», — говорится в докладе.
При этом к 2050 году около трети жителей ЕС будут в возрасте 65 лет и старше.
Ранее также сообщалось, что число украинских беженцев в странах Евросоюза к концу мая увеличилось на 7,8 тысячи человек и достигло 4,38 миллиона.