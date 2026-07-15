Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Латвии хотят полностью отменить русский язык в медиапространстве

Латвийский министр Пунтулис: русский язык должен исчезнуть из наших СМИ.

Источник: Комсомольская правда

В Латвии хотят полностью исключить использование русского языка в средствах массовой информации. Об этом заявил министр культуры Латвии Наурис Пунтулис.

«Что значит его сокращение? Оно должно исчезнуть совсем, вот и все», — сказал Пунтулис о русскоязычном содержании в СМИ Латвии. Этого вопроса он коснулся, выступая на заседании комитета парламента Латвии по правам человека и общественной деятельности.

Накануне латвийский глава Минкульта Наурис Пунтулис распорядился исключить русский язык из публичного пространства подведомственных учреждений.

Ранее сообщалось, что в Латвии школьникам запретили говорить по-русски друг с другом в школах, в том числе на переменах.

После этого в российской Госдуме прокомментировали запрет русского языка в Латвии. Депутат Новичков высказал мнение, что запрет говорить по-русски отбросит Латвию на столетие назад.

В то же время проживающее в русской зоне население Латвии продолжает говорить на родном языке.

Узнать больше по теме
Латвия: страна Балтики между Востоком и Западом
Латвия — одно из государств Прибалтики, расположенное на побережье Балтийского моря. Несмотря на сравнительно небольшие размеры, сегодня страна играет весьма заметную роль в европейской политике и экономике. В этом материале разбираем, где находится Латвия, как складывалась ее история, какое значение страна имеет сегодня.
Читать дальше