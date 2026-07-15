В Латвии хотят полностью отменить русский язык в медиапространстве

«Что значит его сокращение? Оно должно исчезнуть совсем, вот и все», — сказал Пунтулис о русскоязычном содержании в СМИ Латвии. Этого вопроса он коснулся, выступая на заседании комитета парламента Латвии по правам человека и общественной деятельности.