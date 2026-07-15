В Латвии хотят полностью отменить русский язык в медиапространстве

В Латвии хотят полностью исключить использование русского языка в средствах массовой информации. Об этом заявил министр культуры Латвии Наурис Пунтулис.
«Что значит его сокращение? Оно должно исчезнуть совсем, вот и все», — сказал Пунтулис о русскоязычном содержании в СМИ Латвии. Этого вопроса он коснулся, выступая на заседании комитета парламента Латвии по правам человека и общественной деятельности.
Накануне латвийский глава Минкульта Наурис Пунтулис распорядился исключить русский язык из публичного пространства подведомственных учреждений.
Ранее сообщалось, что в Латвии школьникам запретили говорить по-русски друг с другом в школах, в том числе на переменах.
После этого в российской Госдуме прокомментировали запрет русского языка в Латвии. Депутат Новичков высказал мнение, что запрет говорить по-русски отбросит Латвию на столетие назад.
В то же время проживающее в русской зоне население Латвии продолжает говорить на родном языке.