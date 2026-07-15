В США трём россиянам предъявили обвинения в киберпреступлениях

Трое граждан Российской Федерации обвиняются в киберпреступлениях в Соединённых Штатах, информирует Минюст США.
В ведомстве уточнили, что заочные обвинения обнародовала федеральная прокуратура в штате Огайо.
«Александр Волосовик, Кирилл Затолокин и Юлия Панкова из Санкт-Петербурга обвиняются в преступном сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств, а также сговоре для отмывания денег», — говорится в сообщении.
В США утверждают, что в результате действий граждан РФ якобы пострадали жители 21 штата.
«Общий ущерб от действий россиян прокуратура оценила в 62 миллиона долларов. Помимо Волосовика, Затолокина и Панковой в качестве фигурантов дела числятся компании Media Land и ML.Cloud», — заявили в ведомстве.
Напомним, в 2025 году Минфин США утвердил санкции в отношении трёх россиян под предлогом борьбы с киберпреступностью. Кроме того, Минюст Соединённых Штатов предлагает вознаграждение в размере до десяти миллионов долларов за сведения о фигурантах.
Напомним, по данным The Phuket News, на Пхукете по запросу США задержали 35-летнего россиянина по подозрению в ведении хакерской деятельности.