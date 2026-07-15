В США трём россиянам предъявили обвинения в киберпреступлениях

Напомним, в 2025 году Минфин США утвердил санкции в отношении трёх россиян под предлогом борьбы с киберпреступностью. Кроме того, Минюст Соединённых Штатов предлагает вознаграждение в размере до десяти миллионов долларов за сведения о фигурантах.