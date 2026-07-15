Испанцы празднуют выход сборной в финал чемпионата мира по футболу

МАДРИД, 15 июля. /ТАСС/. Жители Испании ликуют и празднуют победу своей сборной над сборной Франции в полуфинальном матче чемпионата мира по футболу. Как передает корреспондент ТАСС, несмотря на предстоящий рабочий день и позднее время, центральные районы Мадрида заполнены празднующими людьми с испанскими флагами, а проезжающие по столичным улицам машины сигналят.
В прошедшем 14 июля матче испанцы обыграли сборную Франции со счетом 2:0 и вышли в финал. Тысячи болельщиков следили за матчем в фан-зонах, где были установлены гигантские экраны. Переполнены были и бары, где показывали игру.
«Я была уверена, что мы победим, — сказала в беседе с ТАСС болельщица по имени Марта. — Я так счастлива, я даже расплакалась, когда стало ясно, что мы в финале, в котором, я уверена, мы тоже победим». Ее энтузиазм разделяет молодой человек по имени Алехандро. «Наши ребята лучшие! — отметил он. — Посмотрим, с кем мы сыграем в финале, буду держать кулачки за нашу сборную».
Испанскую сборную уже успели поздравить с победой многие местные политики, в том числе председатель правительства Педро Санчес. За самой встречей с трибуны в США наблюдала министр образования, профессиональной подготовки и спорта Милагрос Толон.
Второй полуфинал с участием команд Аргентины и Англии пройдет 15 июля. Финал состоится 19 июля.