Испанцы празднуют выход сборной в финал чемпионата мира по футболу

«Я была уверена, что мы победим, — сказала в беседе с ТАСС болельщица по имени Марта. — Я так счастлива, я даже расплакалась, когда стало ясно, что мы в финале, в котором, я уверена, мы тоже победим». Ее энтузиазм разделяет молодой человек по имени Алехандро. «Наши ребята лучшие! — отметил он. — Посмотрим, с кем мы сыграем в финале, буду держать кулачки за нашу сборную».