Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России усовершенствуют систему оказания медпомощи детям в школах

Ответственными за эту работу назначены Минздрав, Минпросвещения, исполнительные органы в регионах и сами учреждения.

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Российские власти будут совершенствовать систему оказания медицинской помощи детям, в том числе в школах. Это следует из правительственного документа, с которым ознакомился ТАСС.

Ответственными за эту работу назначены Минздрав, Минпросвещения, исполнительные органы в регионах и сами школы. Кабмин ждет первые результаты в 2027 году, далее отчитываться будет необходимо ежегодно.

Кроме того, Минздраву РФ вместе с исполнительными органами в регионах поручено создать современную инфраструктуру оказания медпомощи женщинам и детям, а также усовершенствовать выездную работу в детских поликлиниках.