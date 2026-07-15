Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме разъяснили, нужно ли страхование жизни и здоровья для ипотеки

Депутат Свищев: страхование жизни и здоровья для ипотеки не обязательно.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. При ипотечном кредитовании страхование жизни и здоровья заемщика рекомендуется, но не является обязательным, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Свищев (ЛДПР).

«Страхование жизни и здоровья: при ипотеке этот вид страхования часто является рекомендуемым, но не обязательным по закону», — сказал Свищев.

Парламентарий указал, что страхование имущества — квартиры или дома — при ипотеке является обязательным, что закреплено законом. Он уточнил, что банк не выдаст кредит без такого полиса.

Свищев добавил, что граждане могут попросить сотрудника банка предоставить письменный список требований к страховой компании и договору страхования. По его словам, эти требования должны быть едиными для всех страховщиков.

Узнать больше по теме
Государственная дума РФ: как работает главный законодательный орган страны
Государственная дума занимает особое место в системе российской власти. Именно здесь обсуждаются и принимаются федеральные законы, определяющие развитие государства, экономики и социальной сферы. Через нижнюю палату парламента проходят важнейшие решения, затрагивающие жизнь миллионов граждан. Разбираемся, как устроена Госдума, какие полномочия она имеет и как формируется ее состав.
Читать дальше