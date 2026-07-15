В Госдуме разъяснили, нужно ли страхование жизни и здоровья для ипотеки

«Страхование жизни и здоровья: при ипотеке этот вид страхования часто является рекомендуемым, но не обязательным по закону», — сказал Свищев.
Парламентарий указал, что страхование имущества — квартиры или дома — при ипотеке является обязательным, что закреплено законом. Он уточнил, что банк не выдаст кредит без такого полиса.
Свищев добавил, что граждане могут попросить сотрудника банка предоставить письменный список требований к страховой компании и договору страхования. По его словам, эти требования должны быть едиными для всех страховщиков.
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