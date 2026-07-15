Объявили награду в 10 млн долларов: американцы обвинили трех россиян в хакерстве

Трем россиянам предъявили обвинения в причастности к якобы «вредоносной киберактивности». Утверждается, что действия хакеров были направлены против критической инфраструктуры США. Об этом говорится в материалах прокуратуры США по Северному округу Огайо.
С заключения сняли гриф секретности. Как уточняет прокуратура, обвиняемыми стали жители Санкт-Петербурга. Кроме того, американцы подозревают в махинациях две компании. Они могут быть причастны к компьютерному мошенничеству и отмыванию денег.
Госдеп США уже объявил награду для информаторов. Они получат до 10 миллионов долларов за сведения об иностранных сообщниках обвиняемых россиян.
Ранее группировка NoName057 (16) и хакер PalachPro провели операцию отмщения европейским странам. Они смогли обеспечить России доступ к камерам видеонаблюдения в Восточной Европе и на Украине.