Объявили награду в 10 млн долларов: американцы обвинили трех россиян в хакерстве

С заключения сняли гриф секретности. Как уточняет прокуратура, обвиняемыми стали жители Санкт-Петербурга. Кроме того, американцы подозревают в махинациях две компании. Они могут быть причастны к компьютерному мошенничеству и отмыванию денег.