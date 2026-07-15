Россиянам напомнили о сроках уплаты НДФЛ: счёт пошёл на часы

Срок уплаты налога для россиян, подавших декларацию по форме 3-НДФЛ о полученных в 2025 году доходах — до 15 июля включительно. Об этом напомнила пресс-служба ФНС России.
«С 16 июля за каждый просроченный день уплаты НДФЛ будет начисляться пеня по 1/300 ставки рефинансирования Банка России», — сказано в релизе, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Речь идёт об уплате налога с доходов, полученных из зарубежных источников, а также с доходов от продажи имущества, которым человек владел меньше установленного минимального срока, и от сдачи имущества в аренду. Также налогообложению подлежат выигрыши в лотерею и определённые подарки, полученные от тех, кто не является близким родственником.
Напомним, в 2026 году россияне смогут получить социальный налоговый вычет на сумму до 150 тыс. рублей за расходы на образование, лечение и фитнес. При этом на дорогостоящее лечение лимит не распространяется.
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