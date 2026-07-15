Россиянам напомнили о сроках уплаты НДФЛ: счёт пошёл на часы

Речь идёт об уплате налога с доходов, полученных из зарубежных источников, а также с доходов от продажи имущества, которым человек владел меньше установленного минимального срока, и от сдачи имущества в аренду. Также налогообложению подлежат выигрыши в лотерею и определённые подарки, полученные от тех, кто не является близким родственником.